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▲克里斯伊凡（左）與海莉艾特沃先後傳出要回歸漫威《復仇者聯盟5》，會繼續以過去的角色出現，還是改演新的人物，是外界關注的焦點。（圖／摘自IMDb）

▲海莉艾特沃在漫威影片中扮演的卡特探員，頗受觀眾歡迎。（圖／摘自IMDb）

漫威英雄片雖然從疫情前幾乎部部大賣的巔峰，到現在每出一部片都會面臨酸民的冷嘲熱諷，卻還是各方矚目的焦點。本階段的大戲《復仇者聯盟5》已經宣告要迎回小勞勃道尼，過去扮演「美國隊長」的克里斯伊凡和他在片中的愛人「卡特探員」海莉艾特沃也傳將回歸，讓人對片子的內容更好奇。小道消息透露，漫威影視掌門凱文費吉還與最新一任「蝙蝠俠」羅伯派汀森碰面，有可能將他帶進漫威影視宇宙。《復仇者聯盟5》是漫威英雄片現階段的「多重宇宙」主題裡集結眾家要角的重量級大片，可是這一階段的英雄還沒有哪一位有過去鋼鐵人、美國隊長等的超人氣，新任「美國隊長」安東尼麥奇，以及新的「驚奇4超人」組合都預期會在此片中登場，漫威還是力邀元老小勞勃道尼回歸製造話題，只是他不再扮演招牌角色「鋼鐵人」，而是改辦大反派「末日博士」，使得追隨他腳步的克里斯伊凡與海莉艾特沃會是舊角色還是新角色登場，成為粉絲好奇的新焦點。克里斯伊凡過往曾在扮演美國隊長前飾演過「驚奇4超人」中的「霹靂火」，有鑑於《復仇者聯盟5》或出現新的霹靂火，除非想要製造多重宇宙的趣味，否則他應該還是扮演前任美國隊長史蒂夫羅傑斯的機會較高，海莉艾特沃的回歸似乎更確定克里斯會繼續以史蒂夫的角色出現在《復仇者聯盟5》，只是粉絲仍期待漫威能令大家出乎意料、有新的驚喜。這個新驚喜，也許來自新的演員。根據歐美的影視部落客丹尼爾里奇曼透露，凱文費吉和羅伯派汀森約碰面，有可能是想拉攏他加入漫威影視宇宙，目前羅伯是DC影片中的新任蝙蝠俠，可是他的《蝙蝠俠》系列是獨立於DC的《正義聯盟》相關影片之外，因此凱文費吉要找他演漫威英雄，並沒有那麼大的困難。只是漫威有什麼英雄角色適合羅伯來扮演？最多人推論「X戰警」隊長「獨眼龍」，過去由福斯拍攝的《X戰警》系列影片，並沒有特別用心塑造獨眼龍的銀幕丰采，早被詬病已久，如果漫威相中羅伯派汀森來飾演新版獨眼龍，應該會比舊版更到重用、發揮空間多很多，只是漫威方面都還未宣布，粉絲再怎麼期盼，也不見得就會實現。