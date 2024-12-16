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▲中央氣象局前局長鄭明典指出，極渦已經完全分裂成兩大團，並不斷推送冷空氣南下。（圖／翻攝鄭明典）

▲中央氣象署分析圖也顯示，近期影響台灣的冷空氣還是以西來的影響居多。（圖／中央氣象署）

近期台灣已經完全進入冬天，出門已經必須加上一件厚外套了！而明（17）日晚間又有一波晚冷氣團來襲，一路影響到週五，中部以北低溫普遍只有11至12度。對此，中央氣象局前局長鄭明典也解析冷空氣一波波來襲不中斷的主因為「極渦推動外圍冷空氣」。中央氣象局前局長鄭明典今（16）日發文解釋「」現象之成因。他指出，極渦已經完全分裂成兩大團，右上方的極渦西側有北風，這個極渦持續將北極圈內的冷空氣通送入蒙古高壓範圍；左上方的一團分裂極渦南側有西風，這團極渦持續把歐洲的冷空氣推送到蒙古高壓南側，「這樣的鄭明典隨後也補充，從氣象署官網分析圖也能看見，蒙古高壓地理源地的東北風和西風都有冷高壓補進來，分析圖上這些冷高壓會合併，但是不同來源的冷空氣性質還是略有差異，近期影響台灣的冷空氣還是以西來的影響居多！中央氣象署「報天氣」也公布近期天氣的變化，12/16~12/17白天(週一~週二白天) 冷空氣逐漸減弱，溫度16日緩回、17日回更多，但到了18日第一波冷空氣報到，氣溫再次驟降，直到20日才開始減弱，但到了21日又有第二波冷空氣影響。