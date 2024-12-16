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彰化縣長王惠美積極搶大巨蛋，先後向中信兄弟、味全龍所屬企業主辜仲諒、魏應交喊話，縣議員楊子賢今質疑王惠美還沒具體計畫，就要企業主返鄉買單，根本就是情緒勒索！王惠美反嗆「怎麼還沒做，就說做不起來?」「這怎麼會是情緒勒索呢?」「為彰化爭取建設，彰化的議員應該都要支持吧？」並反問楊子賢「難道你反對嗎？」王惠美積極爭取大巨蛋，不僅二度喊話出身鹿港辜家的中信金控董事、中華民國棒球協會理事長辜仲諒「回彰化蓋自己的球場」，拜託頂新集團董事長魏應交登高一呼引領其他企業家響應，也在臉書點名認為彰化不適合蓋大巨蛋的縣議員莊陞漢、楊子賢，還公開問民進黨籍的彰化市長林世賢「支持在彰化市蓋大巨蛋嗎？」要他加入團隊，林世賢回應「不要藉機吃我豆腐」，連日搶攻不少媒體版面。彰化縣議會今（16）日召開臨時會，藍綠多位議員關心孵大巨蛋一事，楊子賢提出三問，質疑王惠美在公開孵蛋計畫前未先拜會企業、和球團討論，就要企業主返鄉買單，根本就是情緒勒索。縣府是否做過交通運輸具體評估？輕軌鹿港線就算過關，1小時運量只有5千人次，大巨蛋動輒3萬人潮是要6小時來消化嗎？而台北蓋大巨蛋耗資400億，彰化經費要從哪裡來?王惠美則反問「怎麼還沒做，就說做不起來呢?」「為彰化爭取建設，彰化的議員應該都要支持吧！」「這怎麼會是情緒勒索呢?」「彰化不需要孵蛋嗎？」彰化市鐵路高架化、綠線捷運延伸到彰化可行性評估都通過，現在真的是天時地利人和，相關規劃可以與日俱進。台中市的議員全部都支持興建大巨蛋，彰化的議員也應不分黨派支持彰化的建設，她並反問楊子賢「難道你反對嗎？」楊子賢批評王惠美提出口號式的政策規劃，還不斷反質詢、扣帽子，意圖帶風向形成議員反對地方建設的錯覺，「這是非常劣質、貼標籤的政治操作！」或許王惠美希望留下個人歷史定位，但彰化縣最缺乏的是職棒等級球場，也就是B級以上球場，耗資5800萬完成整修的八卦山棒球場也只是Ｄ級。與其花大筆經費孵蛋，不如以職棒等級球場為目標，將其餘經費落實到基層棒球教育，才能帶動彰化整體的棒球風氣。王惠美下午在臉書發文，再次強調「我們準備好了」「今天不做，明天就後悔」，希望所有議員不分黨派，全力支持縣府的孵蛋計畫。並表示縣議員曹嘉豪在議場上說，有規劃才有未來，彰化太需要有突破的機會，希望阿妹很快能來彰化跳「三天三夜」，也希望五月天可以到彰化跨年。