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知名成人平台「FANS 17」遭檢舉，疑涉拍攝未成年少女性影片，並提供下載瀏覽，檢調展開搜索約談後，認為「FANS 17」、「爆料公社」負責人蔡姓兄弟等6人犯嫌重大，向橋頭地院聲押禁見獲准，另外，擔任監察人的網紅小哥哥艾里，諭令以20萬元交保；對此，資深媒體人黃揚明表示，爆料公社不會被滅團，「轉手換一群人又是一尾活龍」。據了解，「FANS 17」遭爆拍攝多部未成年少女性影片，橋頭地檢署指出，受害少女估逾百人，本月11日，兵分多路搜索約談，並拘提被告及傳喚多名證人到案說明，認為負責人蔡姓兄弟等6人犯嫌重大，且有勾串共犯或證人、滅證及逃亡之虞，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准；爆料公社隨後發出聲明，強調此案屬於負責人之個人行為，與公司營運及經營方向無任何直接或間接關係。對此，黃揚明今（16）日在臉書發文表示，「台灣有一群人認為爆料公社是正義化身，但其實負責人背地裡搞的是這等勾當，爆社會因此被滅團嗎？我想不會，轉手換一群人又是一尾活龍。」網友們在留言區表示，「台灣幹壞事的能力從不落人後」、「不就是個爆料粉專嗎，居然可以營運到強壓人拍片了」，核能流言終結者創辦人黃士修也在下方留言質疑，「爆料公社資本額4200萬，而且持股法人設在英屬維京群島，背後到底是誰投資的」，黃揚明則回覆，「據說是地下勢力」。