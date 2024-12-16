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▲旺旺集團創辦人蔡衍明跟東森集團總裁王令麟，也是雙城論壇晚宴的主桌座上賓。（圖／記者葉政勳攝，2024.12.16）

雙城論壇明天登場，台北市長蔣萬安今晚設宴圓山飯店，為上海副市長華源訪團一行接風。蔣萬安致詞時特別引用瓊瑤的作品《還珠格格》台詞：「受過傷的心，要用真心來修補。」以及瓊瑤自傳提到戰爭的苦難，強調交流與和平的重要；華源也說：「親情愈走愈親，朋友愈走愈近。」相信透過論壇交流，能共同創造兩市共贏。台北市長蔣萬安今晚做東宴請上海訪團，與上海副市長華源共同坐在主桌。蔣萬安致詞時強調，雙城論壇今年已是第15年，特別的時刻總讓他想起特別的人，今天他就想起對台北、上海都深具意義的瓊瑤女士，因為瓊瑤是在上海就讀小學、在台灣文壇綻放光芒，更是在兩岸開放探親之後，第一個赴陸取景的台灣影視製作人。蔣萬安並引用瓊瑤《還珠格格》其中一句話「受過傷的心，要用真心來修補」以及瓊瑤自傳中提到「戰爭代表的就是流浪與苦難」，強調這些都提醒我們交流與和平的重要。蔣萬安也說，他還想起周杰倫的歌曲〈上海一九四三〉，唱出了上海懷舊的街坊小巷。蔣萬安提到，今年是台北建城140週年，自他上任後，讓台北大巨蛋完工啟用，這周舉辦第一個演唱會的歌手，就是周杰倫。接下來還有阿妹張惠妹也即將在台北大巨蛋舉辦跨年演唱會，期待明天帶領訪團參觀大巨蛋。上海副市長華源則表示，非常高興能跟新朋友、舊朋友相聚在美麗的寶島台灣，他謹代表上海市人民政府，對台北市政府的盛情邀請和周到安排表示最衷心的感謝。華源也提到，他一下飛機就看到整潔、優美市容，參訪廣慈博愛園區時，更體會到北市府對基層社區治理的用心，給予老年人、嬰幼兒、殘疾人士等最需要關心群體關愛和關懷，這也反映出「尊老愛幼的中國傳統美德，厚植於台灣社會」。華源說，「親情愈走愈親，朋友愈走愈近」，多年來在雙城論壇交流下，兩市交往日益密切、經貿合作深入開展，愈來愈多台北市民走進上海、了解上海；也有愈來愈多台北青年留在上海，與上海青年攜手追夢，「這些成果取得，我感到是得益於上海、台北兩市的同心而行，得於雙城論壇推動同仁的堅持不懈。」期盼這次論壇能持續創造兩市雙贏。與蔣萬安跟華源同坐主桌的，還有旺旺集團創辦人蔡衍明以及東森集團總裁王令麟等。