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本月4日凌晨，虛擬貨幣分析師陳梅慧，於國道新竹路段車禍身亡，事發之後爆出陰謀論，檢調介入偵辦追查，發現肇事的徐姓駕駛，因載旅客前往機場擔心延誤，以時速約106至108公里行駛，最後於過彎處疑因視線遮蔽，撞擊陳梅慧搭乘的UBER，另外，經法醫研究所檢驗結果出爐，陳梅慧體內「未有酒精與毒藥物反應」。對此，陳梅慧家屬透過律師表示，案件相關疑點有被釐清，對於調查結果予以尊重。據了解，陳梅慧與任職刑事局的男友，當天凌晨搭乘UBER北返，卻於國道新竹路段遭遇車禍身亡，由於陳梅慧生前曾調查多起案件，因此引發「陰謀論」，遭質疑車禍背後不單純。新竹地檢署介入偵辦調查，表示經法務部法醫研究所毒物化學鑑定書指出，陳梅慧血液內無酒精與毒藥物反應，且所搭乘車輛是隨機叫車，未發現可疑監視器或追蹤器畫面相關情形。而肇事徐姓駕駛為租賃車司機，案發當天因載著2名乘客前往桃園機場，擔心延誤班機，因此開上國道1號之後，就以高速時速約106至108公里行駛，過彎時疑因視線遮蔽，煞車不及釀禍。目前徐'ˋ駕駛因涉過失致死、過失傷害等罪嫌遭起訴，全案持續偵辦中。