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民眾黨立委張啓楷、國民黨立委吳宗憲日前聯名發函，邀請司法院正、副院長及大法官被提名人參與重大刑事案件被害者家屬會談，不過，司法院正副院長及5位大法官被提名人今（16）日發表共同聲明表示，基於維護憲政體制運作，且依法審查程序業已完竣，尚不宜參與個別立法委員為司法個案舉辦的活動，婉謝出席，並強調未來倘能獲得立法院同意出任大法官，必將超出黨派獨立行使職權，為保障人民基本權利貢獻一己力量。聯合聲明指出，在立法院全院委員會進行同意權審查期間，被提名人均配合相關程序安排，已先依限答復各黨團有關資格與適任性所提書面提問，也在12月10日至12日全院委員會審查會期間，就立委所提各項詢問說明理念與看法，爭取理解與支持。該聲明表示，他們深切體認，每個人的基本權利保障都同等重要。民主社會固有多元的價值主張，相信透過持續的溝通對話、周延的法制建構，能夠逐步健全我國刑事制度有關強化被害人及其家屬之權益保障，未來倘能獲得立法院同意出任大法官，必將超出黨派獨立行使職權，為保障人民基本權利貢獻一己力量。