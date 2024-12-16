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擁有「地表最強172」稱號的日籍後衛河村勇輝，本季和NBA曼菲斯灰熊簽下雙向合約，只是上場機會鮮少，今天灰熊出戰湖人賽前接受訪問，「無論在灰熊或是在發展聯盟，我始終100%準備迎接比賽，因為只有隨時做好準備的球員，才會等到機會降臨。」河村勇輝表示，在比賽開打前「約3到4小時」會被通知是否會進入當天的比賽名單，作為雙向合約球員的他，必須在NBA和發展聯盟中來回切換。至今他在NBA賽場上獲得14場的出場機會，但最多只打約8分鐘，其餘都少於5分鐘，場均2.9分鐘。儘管如此河村勇輝仍隨時準備好自己，「無論在灰熊隊還是發展聯盟的曼菲斯疾行隊，準備過程從不改變。我始終100%準備好迎接比賽，因為只有隨時做好準備的球員，才會等到機會降臨。」在訪問過程中，灰熊一哥Ja Morant經過時大喊著「Yuki」（河村勇輝），引起周圍笑聲，河村勇輝表示，Morant總是積極地與他交流，並幫助他融入團隊，「無論我是雙向球員，還是英文說得不好，他總是樂於和我們交流，還有其他球員和教練團也是，我們的目標是一同奪冠，他會用這種方式和大家建立緊密的關係。」赴美挑戰之路苦且長，身在異國的河村勇輝深感語言和文化的差異，但或許從他身上流露出如此正面且積極樂觀的態度，更顯示他強大的心理素質，也有來自隊友的陪伴和支持。