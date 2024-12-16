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▲李珠珢被韓國網友指出非常有機會來台發展。（圖／翻攝自YouTube）

今年19歲、來自南韓的「三振舞女神」李珠珢，在今年8月份來台友誼應援後，不斷傳出有機會來台發展，而隨著李珠珢在韓國的應援場次減少，甚至和經紀公司「apex」解約後，更有不少網友認為大局已定，讓韓國網友不禁哀嘆：「台灣贏了球還搶啦啦隊！」近期YouTube上掀起一項投票活動，內容是針對「只能選一位韓國啦啦隊去台灣」、「李珠珢會不會去台灣呢？」等問題做出討論，沒想到吸引了1.1萬名韓國網友參與，更有近8成的人認為李珠珢一定會來台發展，比起得票率僅有13%的韓華鷹的頂級啦啦隊女神河智苑還高出不少。自從李珠珢和經紀公司解約後，台灣球迷就瘋狂敲碗李珠珢放下韓國的一切來台發展，而根據韓媒報導，近期李珠珢也持續在和台灣經紀公司洽談，希望能真的加盟台灣啦啦隊，但相關的新聞也讓韓國網友十分不滿，儘管知道這是近期的趨勢，但依舊哀嘆：「台灣贏了球還搶啦啦隊！」