我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國立臺灣大學名譽工學博士卓永財總裁(左)返校參加臺大｢百歲貢獻，植樹典禮｣，（圖／上銀提供）

▲第33屆「台灣精品獎」出爐，上銀科技「高速放電銑削頭」榮獲台灣精品銀質獎。（圖／上銀提供）

▲嘉工選用上銀手臂奪冠，累計至2024年已捐給聯盟成員103台機器手臂。（圖／上銀提供）

▲2024年5月上銀科技辦理『HIWIN GROUP 2024家庭日』，共計3769人參與。（圖／上銀提供）

上銀科技持續研發創新，以高精密關鍵元件為技術核心，結合大銀微系統機電整合的優勢，在技術上不斷突破，提供環保、節能、穩定與高效率產品並提供整體解決方案 (Total Solution) ，協助客戶設備轉型升級，實現智慧製造與永續共榮，寫下11項大事紀。國立臺灣大學名譽工學博士卓永財總裁(左)返校參加臺大｢百歲貢獻，植樹典禮｣，於醉月湖梅花區植樹並與陳文章校長(中)及卓文恒董事長(右)合影。台灣證交所第十屆（2023年度）公司治理評鑑1706家，包括上市公司952家及上櫃公司754家，上銀科技脫穎而出，第五度榮獲前5%殊榮。三十多年深耕，蓄積堅強研發創新能量，自 1993~2025年共有39項產品榮獲台灣精品金、銀質獎肯定。第33屆「台灣精品獎」出爐，上銀科技「高速放電銑削頭」榮獲台灣精品銀質獎；大銀微系統「絕對式位置量測系統 - APM」榮獲台灣精品獎。第四屆經濟部產發署「機器人智動系統優質獎ARSI」，上銀科技共贏得兩項大獎：智慧型線性滑軌獲得「機器人及關鍵零組件研發組」-特優獎；(2) 魏廷安副組長榮獲傑出工程師獎。上銀科技攜手台灣智慧自動化與機器人協會 (TAIROA) 成立「台灣機器人產學聯盟」，共同推動全國高級中等學校學生技藝競賽，於2023年增加「機器手臂技術」職種成功，累計至2024年已捐給聯盟成員103台機器手臂。上銀科技響應政府推動全民綠色生活與綠色消費政策，2023年綠色採購金額高達新台幣4.3億元，較2022年增加45%，榮獲環境部表揚為綠色採購及綠色消費推廣績優單位。2024年一月日本石川縣發生芮氏規模7.6強震，死傷慘重，上銀科技(含日本子公司)捐贈2,000萬日圓，2024年四月花蓮東部外海發生芮氏規模7.2地震，上銀科技也捐款新台幣1,000萬元。2024年5月上銀科技辦理『HIWIN GROUP 2024家庭日』，共計3769人參與，適逢母親節，上銀贈送精美禮物給與會母親，表達祝福心意。九、上銀科技『我們愛在這裡生活』生態教育紀錄片，以自身企業環境打造鳥類生態環境，自成一個永續生態圈，並進行社區教育，充分發揮影響力，榮獲2024第八屆資誠永續影響力獎 【特別獎-生態保育獎】。2024臺灣科普環島列車自臺北火車站啟程，6天行經17個縣市，提供超過300項科學實驗，近２萬名師生參與，上銀科技工程師擔任師資，教導學童手作DIY體驗智慧機械原理。