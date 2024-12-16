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▲日本郵輪主力包船旅行社代表踩線團參訪高雄港旅運中心。(資料照／記者黃守作攝)

▲日本郵輪主力包船旅行社代表踩線團，實地走訪高雄港大港橋等景點，展現港口特色與水岸觀光魅力。(圖／高雄港務分公司提供)

日本郵輪主力包船旅行社業者組踩線團於今(16)日參訪高雄港旅運中心海韻藝術廣場，以及實地走訪高雄港大港橋等景點，並在交通部觀光署及高雄港市合作下，展現港口特色與水岸觀光之魅力。台灣港務公司總經理王錦榮表示，台灣港務公司為提升國際郵輪來我國靠泊艘數，於今(113)年5月與交通部觀光署，到日本郵輪航商總部，進行聯合行銷郵輪觀光，獲得熱烈迴響，此次，交通部觀光署東京辦事處邀請日本郵輪主力包船旅行社代表，到我國進行踩線，到訪高雄及基隆南北兩大郵輪城市一探觀光魅力，以讓日本郵輪主力包船旅行社踩線團代表，親身體驗高雄的文化底蘊與都市活力。王錦榮說，台灣港務公司高雄港務分公司配合交通部觀光署相關規劃，安排日本郵輪主力包船旅行社踩線團代表到高雄港參訪，以感受高雄港及水岸觀光的獨特風采。王錦榮並說，日本郵輪主力包船旅行社業者踩線團16日首站來到高雄港旅運中心，高雄港務分公司與高雄市政府觀光局人員陪同，日本踩線團參訪旅運中心，瞭解郵輪旅客通關動線及旅運設施服務，日方對於旅運中心便捷的輕軌交通、科技化及人性化的通關設施環境、猶如歌劇院般的旅客大廳、全國最大的3D金屬帷幕建築等亮點紛表驚豔。王錦榮指出，高雄港務分公司透過高雄港口特色與水岸觀光亮點的深度體驗，向日本踩線團展現高雄港作為亞洲郵輪旅遊樞紐的獨特魅力，使日本旅行業者對於高雄的觀光資源有著高度評價，認為結合郵輪旅程與多樣化的城市體驗，對日本旅客具吸引力。王錦榮並說，為使日本踩線團深刻體驗高雄港區及水岸觀光的多元風貌，由高雄港務分公司人員陪同，到高雄港旅運中心參訪，介紹郵輪旅客通關及旅運設施，接續至3樓海韻藝術廣場欣賞公共藝術，並從海景第一排俯瞰高雄港的壯麗景緻，遠眺大港橋、駁二藝術特區、流行音樂中心，近距離欣賞85大樓及高雄展覽館等地標，充分感受高雄獨特的濱海都市風貌。王錦榮並指出，高雄港作為我國最重要的港口，不僅是貨物貿易的重要樞紐，更是發展觀光經濟的核心角色，未來，高雄港務分公司將持續優化旅運設施與港口服務，以吸引更多國際郵輪選擇高雄港作為母港或掛靠港，期待為高雄帶來更多國際旅客，創造觀光效益與經濟商機。