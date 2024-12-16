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▲依依透露家人也是因媒體偷拍、曝光戀情後才在新聞上知道兩人在交往。（圖／中天電視提供）

▲面對好兄弟阿KEN（左二）的超離譜證婚誓言，納豆依然堅定的單膝下跪向依依求婚。（圖／中天電視提供）

藝人納豆與與女星依依愛情長跑8年，上月在日本沖繩海邊求婚成功，納豆還甜蜜承諾會用生命來愛著依依，真摯的誓言也讓娛樂圈內外不少人動容。即將成為人夫的納豆難掩激動，今（16）日登上綜藝節目時，在好兄弟阿KEN的證婚下「二度求婚」，依依也害羞自曝爸爸得知兩人交往時，曾「塞錢勸分手」的內幕故事。納豆2年前因腦出血中風，一度進入加護病房搶救，歷經的治療後才撿回一命，臥病在床時女友依依始終不離不棄的相伴也讓納豆大受感動，向依依求婚時還承諾：「會用剩下的所有來照顧妳、陪伴妳和愛著妳」。不過兩人其實有著12歲的年齡差，今日登上綜藝《同學來了》時，依依也在節目中爆料自家父親得知女兒與納豆交往時，曾塞給她一大筆錢勸兩人分手。依依透露家人也是因媒體偷拍、曝光戀情後才在新聞上知道兩人在交往，父親當下塞給她一筆錢開始苦勸分手，納豆得知此事後直接對依依說：「沒關係，我明天就到妳家拜訪。」面對準岳父的冷臉，納豆依然表現的幽默大方，不知不覺就把依依父母逗笑，成功擄獲岳父母的歡心。依依還甜喊：「大家都傻傻的，老男人才好，就是因為太好了，所以我趕快把他套住，我們在一起7年多，每一年都覺得越來越好。」作為好兄弟的阿KEN因沒能參與到納豆求婚的重要時刻，要求兩人在攝影棚「再求一次」重現當時畫面，讓自己來擔任證婚牧師：「納豆先生，你願意把全部的錢都當作老婆的錢，老婆有錯就是你的錯，即便她有偷吃，並且是跟阿KEN，你也願意一生愛著她嗎？」雖然讓納豆氣得大喊：「你還是人嗎？」但他還是深情的舉著道具鑽戒，對依依單膝下跪說：「我願意」，看得阿KEN忍不住哽咽道：「跟納豆認識這麼多年，他真的成長經歷很多，身為你這麼久的好兄弟，我為你感到非常開心。」