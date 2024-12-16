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前立委郭正亮14日前往大陸福建省漳州市祭祖，他表示回到漳州有落葉歸根的感覺，台灣民意基金會董事長游盈隆發文質疑郭，「現在是演哪一齣？不這樣不行嗎？」、「我是不贊成懷著政治目的之認祖歸宗」；郭正亮今（16）日反擊道，前駐日代表謝長廷過去赴陸祭祖點香時還流淚，且前總統陳水扁和謝長廷去祭祖都有政治目的，要游盈隆對細節不了解就「不要亂扯。」《中新網》報導指出，郭正亮14日在福建省漳州市台商投資區角美鎮西邊村寮西社郭氏家廟進行祭祖，他於受訪時表示，回到漳州有落葉歸根的感覺，當地的鄉音、建築和台南基本一樣，「證明歷史文化血緣的紐帶就是最強的；兩岸一家親」；此舉卻引來游盈隆在臉書發文質疑，「阿亮現在是演哪一齣？不這樣不行嗎？基於血緣關係，什麼都可拋？」、「我不贊成懷著政治目的之認祖歸宗」。郭正亮今日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，他年紀也不輕了，63歲了，即便是年輕一輩，「難道你們祖先不是大陸來的嗎？」郭認為，游盈隆「基於血緣關係，什麼都可拋？」的說法扯太遠，他在祭祖現場都沒講政治，也沒有談論統獨、自由民主等議題，甚至連過去當過立委、民意代表都沒提。郭正亮表示，祭祖現場的互動，完全跟陳水扁、前副總統呂秀蓮、謝長廷、前立法院長王金平類似，「就祭祖嘛，謝長廷點香時還流淚！」郭正亮強調，自己在尋親這條路上已經找很久了，從1990年就一直有尋根的想法，卻一直找不到，直到今年才透過澳門郭氏宗親、族譜專家才找到。郭正亮指出，他知道獨派想搞「兩岸一刀兩段」、「台灣不要做祭祖尋根的工作」的意識形態，但在美國、澳洲等移民國家，都做過尋親活動，美國甚至有許多網站，成功協助歐裔、非裔美國人尋親；郭直言，對自己祭祖會變成政治新聞感到意外，「台灣真的太政治了啦」。對於游盈隆「不贊成有政治目的的認祖歸宗」一說，郭正亮反擊道，「我請問你，陳水扁和謝長廷去祭祖有沒有政治目的？謝長廷尋親祭祖後還去北京交流，對細節不了解不要亂扯，謝長廷有沒有政治目的？當然有！他就是要增加意願兩岸交流，就從尋親祭祖開始，陳水扁當然也是。」