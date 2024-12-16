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▲樂天啦啦隊女神筠熹在節目《少年願望事務所》分享被炎上的經驗。（圖／公視提供）

▲筠熹會一直待在李多慧身邊是因為要幫忙翻譯的緣故，卻被說是在蹭對方流量。（圖／李多慧IG）

節目《少年願望事務所》本週深度探討青少年面對網路炎上文化的挑戰，特別邀請樂天啦啦隊女神筠熹，分享她多次因言行在網路上掀起爭議的親身經歷，她曾被數千日本網友批評「沒禮貌」，還有網友指控她蹭李多慧流量，狠酸：「沒李多慧妳什麼都不是。」揭開炎上事件背後的文化與真相，首度吐露背後無奈心聲。筠熹在節目中談到，她曾因應援活動中的一句玩笑話而意外陷入輿論風暴。影片中能看到，她面對隊友的提問冷淡回應，這段畫面觀看次數突破458萬，引來大量日本網友清一色的指責，幾千則留言直批她：「太沒禮貌了。」筠熹解釋，這只是隊友之間的日常互動，卻因文化差異而被誤解，讓她無奈地說：「我們只是開玩笑，但日本文化對禮貌的要求，讓這種玩鬧變成了一場誤會。」對於曾被網友批評「蹭流量」，筠熹也在節目中回應，她坦言去年因為頻繁與韓國啦啦隊女神李多慧同框，被酸民直指「沒李多慧妳什麼都不是」。筠熹澄清，這其實是基於李多慧翻譯的安排，無奈表示：「我們是朋友，我只是照顧她。」節目中，筠熹提到近期因肋骨受傷導致身體不適，但在博愛座上的一舉一動仍讓她壓力倍增，「我需要座位休息，但也怕被誤解不讓座，甚至想過要隨身攜帶X光片。」她呼籲，社會應更包容，理解不同情境下的需求，減少不必要的指責。節目主持人鄧惠文醫師則提出在維護公理正義的同時，學會包容不同的聲音。「炎上有時候過頭，其實很接近霸凌。」鄧醫師強調透過理性對話尋求共識。