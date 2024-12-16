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▲林襄（右1）、林穎樂、黃小柔（右2）、Vicky去年一起錄過《綜藝玩很大》。（圖／綜藝玩很大 YouTube）

▲黃小柔（右1）當時和林襄（右3）同為黃隊，而Vicky（左1）則和林穎樂（左2）是黑隊成員。（圖／綜藝玩很大 YouTube）

女星黃小柔和Vicky兩人日前在綜藝節目《小姐不熙娣》控訴兩位後輩女星非常沒有禮貌，不僅霸佔對號座位還堅持不讓座，被網友視為是在影射啦啦隊女神林襄和林穎樂，更挖出4人一起錄影《綜藝玩很大》到花蓮出外景的片段，如今話題持續延燒，節目單位也終於發聲回應，指出當時錄影沒有發生過任何衝突。在黃小柔和Vicky兩人的「影射言論」被播出後，不少人挖出實境秀《綜藝玩很大》1年多前到花蓮出外景的集數，指出2人和林襄、林穎樂都有參與該集內容，而當時正好是林襄剛開始爆紅的時期，和黃小柔在節目中指出該名後輩高人氣的形象吻合，也讓輿論隨之引爆。後續林襄和她的經紀人莉奈，以及經紀公司都發聲表態沒有做過這種事，林穎樂也接受媒體訪問，稱當時錄影的過程非常愉快，至於黃小柔則是大力甩鍋喊道要問Vicky姐，對此Vicky表示是誰不重要，重要的是禮貌問題。眼見事件不斷延燒，《綜藝玩很大》好看娛樂副總王貞妮也出面還原當時狀況，根據《中時新聞網》報導，王貞妮表示：「節目是在藝人都坐定後才開始拍攝流程，在拍攝過程中，沒有發生任何衝突或是不高興的地方。而且花蓮那一集玩很大，已經是1年多前的播出內容了。」更直言不清楚黃小柔和Vicky的控訴是否和節目有關。