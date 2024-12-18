巷仔內／台中誰接棒？綠難敵盧秀燕加持　江啟臣模範生框框成罩門

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧秀燕在可以曝光的場合，一定不忘把江啟臣拉在身邊亮相，圖為北中兩市捷運藍線合作記者會。（圖／翻攝台中市政府官網，2024.12.17）

▲江啟臣與台中海線較無淵源，在盧秀燕的安排下積極曝光。（圖／翻攝江啟臣臉書，2024.12.17）

▲江啟臣的夫子味仍濃，常讓人忍不住肅然起敬。（圖／翻攝江啟臣臉書，2024.12.17）

6年半前的黨內民調，江啟臣以0.6%輸給盧秀燕，即使差距在誤差範圍內，他仍展現民主風度，希望盧秀燕讓台中藍天再現。記取舊情的盧秀燕2年前成功連任，開始以「姊弟情」暗示接班人選將是江啟臣，江啟臣當選立法院副院長後，態度更為明顯，兩人在公開場合幾乎黏牢牢。即便國民黨立委楊瓊瓔在旁磨刀霍霍，盧秀燕毫不掩飾她對江啟臣的提攜，與其說當年君子之爭傳為美談，倒不如說善於審時度勢的盧秀燕，很清楚江啟臣的人設和學經歷，非常對台中人的脾胃。2010年，江啟臣被馬英九政府延攬擔任行政院新聞局長，有「少年胡志強」外號，同年胡志強剛當選升格後的台中市長，飽讀詩書又大方幽默的個人風格，在台中圈粉無數。2012年，江啟臣辭官回鄉當選立委；2020年成為史上最年輕的國民黨主席，雖然僅1年4個月即敗給回鍋參選的朱立倫，但經過此番洗禮，已在黨內奠定改革派的形象。台中人向來不喜歡咄咄逼人的政治人物，江啟臣溫雅且堅定的人格特質極易討好，韓國瑜邀請搭檔後，他記取立法院前輩蔡其昌的教訓，不管台北多忙，仍積極出席地方事務，一天內高鐵來回4次已是常事。今年他大舉擴充地方服務處規模，除了原本的山城選區，其他7個立委選區都有專業助理，這些年輕特助不僅勤跑紅白帖、出席地方大小活動，也帶回各區最新訊息、供團隊調整選戰腳步。江啟臣岳父劉盛良曾任立法委員，旗下有多家建設公司，是新店有名的「地王」，他全力支持女婿的「啟思民本基金會」，江啟臣的人力、財力無後顧之憂，自身條件已是對手難及，加上高民調的盧秀燕全力加持，在台中風頭正健，民進黨可能參選人選包括立委何欣純、蔡其昌都不是他的對手，若要論潛藏危機，應該是他和選民之間那道無形的高牆。前市長林佳龍在台中十年磨一劍，連任之路卻失利，知名政論家司馬文武（江春男）曾以「和藹不可親、平易不近人」形容林佳龍的模範生框框，幾番物換星移，這10個字套在他的堂姪江啟臣身上，似也不違和。江、林有頗多相似處，都拿美國名校博士學位、回國後都當過政治系教授、學者從政後都曾任行政院新聞局長，政治路都起伏跌宕過。在外界一致看好江啟臣接棒盧秀燕的同時，模範生框框也成為無形高牆，選民眼裡的他幾乎無可挑剔，學問淵博、戮力從公，謙恭得體，好到讓人肅然起敬的人中之龍，相形之下，潛藏對手何欣純更有人味與煙火氣，如何更接地氣也成為江啟臣想更一層樓的挑戰。