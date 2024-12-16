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▲網紅小哥哥艾理聲明全文。（圖／翻攝網紅小哥哥艾理IG）

成人平台「FANS 17」遭檢舉，疑涉拍攝未成年少女性影片，檢調展開搜索約談後，認為「FANS 17」、「爆料公社」負責人蔡姓兄弟等6人犯嫌重大，向橋頭地院聲押禁見獲准，而擔任監察人的網紅「小哥哥艾里」以20萬元交保。對此，「小哥哥艾里」發出聲明表示，自己僅有與已成年之對象，進行談話性等訪問節目，也並未涉及本案，更表示會據實向承辦檢察官陳述。據了解，「FANS 17」遭爆拍攝多部未成年少女性影片，對此，橋頭地檢署指出，受害少女估逾百人，已於本月11日，兵分多路搜索約談，並拘提被告及傳喚多名證人到案說明，其中，認為負責人蔡姓兄弟等6人犯嫌重大，且有勾串共犯或證人、滅證及逃亡之虞，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准，「小哥哥艾里」則諭令20萬元交保。