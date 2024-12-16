成人平台「FANS 17」遭檢舉，疑涉拍攝未成年少女性影片，檢調展開搜索約談後，認為「FANS 17」、「爆料公社」負責人蔡姓兄弟等6人犯嫌重大，向橋頭地院聲押禁見獲准，而擔任監察人的網紅「小哥哥艾里」以20萬元交保。對此，「小哥哥艾里」發出聲明表示，自己僅有與已成年之對象，進行談話性等訪問節目，也並未涉及本案，更表示會據實向承辦檢察官陳述。
據了解，「FANS 17」遭爆拍攝多部未成年少女性影片，對此，橋頭地檢署指出，受害少女估逾百人，已於本月11日，兵分多路搜索約談，並拘提被告及傳喚多名證人到案說明，其中，認為負責人蔡姓兄弟等6人犯嫌重大，且有勾串共犯或證人、滅證及逃亡之虞，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准，「小哥哥艾里」則諭令20萬元交保。
網紅小哥哥艾理聲明全文：
一、本人（即網路藝名小哥哥艾理）在網路 FANS17所開設之頻道，僅有與已成年之對象進行談話性等訪問節目，與日前檢警調查之有關散布未成年人偷拍性影像等犯行無涉。
二、依據刑事訴訟法第245條第1項所規定：「偵查不公開原則」，犯罪嫌疑人之言論固非偵查不公開之限制對象，惟本人仍避談本案偵查內容及其他涉嫌人之犯罪態樣，以免徒增隔空串證之疑慮。
三、本人因本案調查業經檢察官諭令交保候傳，日後傳訊時當會據實向承辦檢察官陳述。基於無罪推定原則，惠請媒體及見聞本案新聞稿之朋友勿誇大或訛傳本人涉案程度，以免造成本人無法回復名譽之損害。
四、本人再次聲明，本人未涉本案，有關本案之偵查內容，恕難洩漏，以免增加檢方偵查困難度。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
網紅小哥哥艾理聲明全文：
一、本人（即網路藝名小哥哥艾理）在網路 FANS17所開設之頻道，僅有與已成年之對象進行談話性等訪問節目，與日前檢警調查之有關散布未成年人偷拍性影像等犯行無涉。
二、依據刑事訴訟法第245條第1項所規定：「偵查不公開原則」，犯罪嫌疑人之言論固非偵查不公開之限制對象，惟本人仍避談本案偵查內容及其他涉嫌人之犯罪態樣，以免徒增隔空串證之疑慮。
三、本人因本案調查業經檢察官諭令交保候傳，日後傳訊時當會據實向承辦檢察官陳述。基於無罪推定原則，惠請媒體及見聞本案新聞稿之朋友勿誇大或訛傳本人涉案程度，以免造成本人無法回復名譽之損害。
四、本人再次聲明，本人未涉本案，有關本案之偵查內容，恕難洩漏，以免增加檢方偵查困難度。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110