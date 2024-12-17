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立法院內政委員會16日在藍委強勢主導下，3分鐘完成《公職人員選舉罷免法》審查，民進黨不滿國民黨不顧議事規則，先衝到立法院長辦公室，接著又到朝野協商會議室，要韓國瑜出面處理。但綠委卻把氣出在韓國瑜頭上，不只要韓國「滾出來」，還有人當面嗆韓國瑜「甲賽」。民進黨動不動就把王金平拿出來與韓國瑜比較，但如果現在立法院長還是王金平，民進黨敢用這種態度嗎？更別說，總統賴清德上週還特別拜託韓國瑜代表台灣赴美，出席川普的就職典禮。民進黨是把韓國瑜當自助餐嗎？今年大選過後，朝小野大是事實，民進黨已非國會最大黨，行政院的政策，需要在野黨多多協助。不論是蔡英文時代的《海洋保育法》、《電子簽章法》、《再生醫療法》，再到賴清德念茲在茲的打詐四法，以及即將三讀的《運動部組織法》，平心而論，國民黨並未杯葛。相較之下，但國民黨想要通過的法案，卻屢被民進黨扣上爭議法案標籤，不斷背葛。國民黨要通過法案，還要民進黨同意，讓人搞不清楚誰才是最大黨，也難怪傅崐萁都不滿，民進黨要到自己想要的法案，對國民黨的法案就寸步不讓。但如果國民黨變成最大黨之後，也變得超蠻橫，開始為所欲為，民進黨想重新當回「在野黨」，卻也不見民進黨好好監督。民進黨立委人數雖不敵國民黨立委，其實也只少3票，但本屆立法院表決大戰，卻鮮少看到民進黨51席立委全員到齊。明明賴清德還曾要求黨團要全勤，結果現在的51席立委，戰力還比不上當年只有27席立委時期。以內政委員會這次衝突來看，明明民進黨立委前一晚就先到，結果竟中途落跑，反而讓徐巧芯在會議室門口過夜看守。文的表決沒戰力，武的杯葛沒決心，民進黨是過慣了8年的完全執政，已經不知道該怎麼戰鬥了嗎？於是就出現了民進黨把氣出在韓國瑜身上的場面。但韓國瑜不是黨主席、不是黨團幹部，也沒有主導這次國民黨的《選罷法》闖關，要韓國瑜負責是哪門子的道理？若是要韓國瑜化解朝野糾紛，也看不出民進黨立委的誠意拜託。講得不客氣點，韓國瑜從去年大選就不斷被民進黨揶揄，現在又動不動找韓國瑜消費，韓國瑜是有欠民進黨嗎？沒有人希望朝野衝突，但朝野要和諧，就要先從基本的互相尊重做起。賴清德雖與韓國瑜多次同台，但迄今卻不曾收回去年對韓國瑜的謾罵，也沒有公開和解過。再看看民進黨立委在立法院對韓國瑜的態度，呼之即來，揮之即去，只是被拿來當作挑撥傅崐萁、挑撥國民黨的工具。試想，如果有國民黨立委衝到監察院，當面叫陳菊甲賽，民進黨會開心嗎？如果民進黨始終不願打從心裡尊重這位「立法院長」，就請民進黨下次選舉努力點，重新找回完全執政的榮光，不要再讓立法院被國民黨控制。畢竟，以國民黨現在「荒腔走板」、「毀憲亂政」的紀錄，民進黨下次選舉大勝，應該指日可待，就請民進黨再等等吧。