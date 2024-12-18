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▲何欣純和蔡其昌是台中市僅存的兩位民進黨區域立委。（圖／翻攝何欣純臉書，2024.12.17）

▲何欣純早早就將目標鎖定下屆台中市長，江啟臣是她的頭號假想敵。（資料畫面）

何欣純和蔡其昌是民進黨在台中碩果僅存的兩名立委，全國知名度雖遠不如蔡其昌，但地方實力堅強，不僅上屆立委選舉拿到近15萬票的全國最高票，本屆也以56.58%得票率力壓國民黨中央的刺客林家興，粉碎「台中F4」全壘打的美夢。這次她提前布局參選台中市長，早早就將目標鎖定國民黨江啟臣。何欣純25歲以無黨籍參選縣議員，2012年立法委員選舉以8千多票差距打敗國民黨的鄭麗文，之後兩次連任，先後衝上全台中市、全國第一高票，今年民進黨選局艱困，她仍以13萬餘票拿下四連霸，堪稱最強吸票機。何欣純的高支持度除了自身親和力，也和出身背景有關，母親林淑滿是紅派前國民黨台中縣議員，政治立場和長輩不同的她，有個名人表弟前立委林昶佐。她自己是民進黨在中部地區有名的麥克風手，主持無數造勢活動，喉嚨喊成煙酒嗓，問政卻不分藍綠。台中市民進黨派系分明，何欣純卻不輕易站隊，她被歸類親新系，又與英系交好。本屆市長選舉，何欣純早早表態爭取黨內提名，卻不敵前總統蔡英文屬意的蔡其昌，但此次情勢逆轉，今年7月民進黨中市黨部主委許木桂就職典禮，英系市議員公開表態，稱何欣純「我們未來的市長候選人」。近日何欣純與因線民案被「退流」的前立委黃國書合辦活動，不只新系、英系捧場，正國會議員江肇國等人也到場，綠營地方政治人物挺何欣純的態度可謂明朗。然而黨內整合遠遠不夠，何欣純和蔡其昌都出身舊縣區，都有整體知名度不足的問題，早在半年前何欣純便踏出自己的大里、太平選區，不時出入最大假想敵江啟臣的山城本命區，光是人口最稀少的和平區便去了好幾次，江啟臣也「禮尚往來」，到何欣純選區向全市唯一的民眾黨市議員江和樹示好，提前藍白合。地方人士預估下屆台中市長選舉，由江啟臣和何欣純捉對廝殺的可能性最高，倘若明天就投票，何欣純仍落後江啟臣一段距離，雖然資源、知名度都不如江啟臣，但何欣純親和力大勝，若她無法在衝刺期縮短兩人差距、尋求逆轉勝的機會，民進黨會否從中央派戰將出征，成為她初選出線的最大變數。