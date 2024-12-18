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▲蔡其昌下屆若不選區域立委，中一選區「誰是接班人」成為一大難題。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2024.12.17）

▲蔡其昌全國跑透透，14日跟著副總統蕭美琴腳步，到高雄美濃拔蘿蔔。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2024.12.17）

▲蔡其昌的大弟子陳世凱（右）已是交通部長，他若要參選下屆台中市長，第一關得面臨同黨立委何欣純的挑戰。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2024.12.17）

2024大選民進黨贏了總統、輸了立法院，曾是台灣史上最年輕國會副院長的蔡其昌，一夕變成陽春立委，命運卻讓他在棒球12強一役成為家喻戶曉人物，政治圈再度討論他參選下屆台中市長的勝率。但地方人士透露，蔡其昌最好的發展是下屆爭取不分區、等待入閣，現在雖因棒球打亂節奏，然而這股熱潮能否化為選票，一路燒到挺他選2026？蔡其昌自己應該心如明鏡。即使當過兩屆立法院副院長、連任中華職棒會長，蔡其昌的境遇頗符合「媽祖蔭外方」這句中南部俗語。他接受徵召參選2022台中市長時，部分對政治、棒球不熱中的市民，看到競選看板第一個反應往往是「蔡其昌是誰？民進黨為什麼派他出來？」蔡其昌選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）位於人口密度相對低的台中東北隅，俗稱風頭水尾，即使年輕時曾任台中縣民政局長，在舊縣治豐原地區有不少人脈，這些年早被山城立委江啟臣大幅收編，加上過去兩屆除了海線選民服務，他在立法院投注極大心力，鮮少在舊台中市活動，和聲勢如日中天的盧秀燕完全不在同一起跑點。其次是民進黨台中市派系問題嚴重，蔡其昌屬新潮流、和蔡英文有革命情感（蔡英文初任黨主席時，蔡其昌是黨發言人），卻無助他整合地方兩系統，更遑論前市長林佳龍的正國會。更令蔡其昌意外的，是立委連任之路卻差點輸給藍白合的蔡壁如，得票數掉了2萬多，蔡其昌事後解讀是「當時海嘯來了」，地方人士卻看得出來，若未來政治路仍須靠跑菜市場握手、出席宮廟活動懇託來延續，他可能會有不一樣的想法。地方人士指出，蔡其昌敗給盧秀燕後並未勤跑舊市區，明顯缺乏捲土重來的意願；加上頭號大弟子陳世凱已貴為交通部長，地方一直有蔡其昌考慮交棒區域立委，轉進內閣的說法。只是民進黨本屆立委已不過半，這席不能丟，無論先拿不分區或直接入閣，先決條件是賴清德成功連任，加上綠營在中一選區尚無夠分量的後起之秀，任何盤算只能放在心底，3個月前面對媒體探詢交棒可能，蔡其昌曾半開玩笑反問「你們看，我能交給誰？」正當大家對他動向多所揣測，中華隊拿下12強冠軍，蔡其昌再度從谷底翻身，即使台北政治圈看好他挾這股「民氣」再戰一次市長選舉，地方卻鮮有討論，除了他個人不熱中地方事務，曝光度低，同黨立委何欣純記取蔡其昌失敗經驗，已先一步整合地方派系，蔡其昌就算想選，黨內民調得先面對何欣純這個強勁對手。