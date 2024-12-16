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▲據中央氣象署地震測報中心資料，今（16）日晚間19時00分台南市學甲區發生規模3.7地震。（圖／中央氣象署）

▲中央氣象署地震測報中心資料，今（16）日晚間20時17分嘉義縣新港區發生規模3.9地震。（圖／中央氣象署）

地牛不甘寂寞！今（16）日晚間19點台南學甲發生規模3.8地震，隨後在20點17分嘉義縣新港又發生規模3.9地震。對此，地震專家郭鎧紋也表示，相比去年來說，2024年台灣西南部嘉南地區的地震數量是去年的4倍之多，有4個區域群震太頻繁，才會導致這個狀況。據中央氣象署地震測報中心資料，今（16）日晚間19時00分台南市學甲區發生規模3.7地震，震央在台南市政府北方 30.9 公里 ，深度僅10.3公里，為極淺層地震，全台共有5縣市有感。隨後在晚間20時17分嘉義縣新港區發生規模3.9地震，震央在嘉義縣政府東北方 11.1 公里，地震深度僅8.8公里，同樣為極淺層地震。對此，地震專家郭鎧紋也攤開數據發現，2024年嘉南地區的地震數已經是2023年的4倍多，「」，造成地震數量大增。其中今（16）日晚間19點台南學甲規模3.8的地震，在嘉義義竹卻有4級、台南市佳里3級，且該地震震央位置正好位於嘉義義竹布袋群震與台南市麻豆佳里群震之間，值得後續關注。台南市，顯著有感地震11個，小區域地震31個，合計42個。嘉義縣，顯著有感地震14個，小區域地震61個，合計75個。嘉義市，顯著有感地震0個，小區域地震0個，合計0個。嘉南合計：顯著有感地震25個，小區域地震92個，合計117個。台南市，顯著有感地震0個，小區域地震11個，合計11個。嘉義縣，顯著有感地震3個，小區域地震11個，合計17個。嘉義市，顯著有感地震0個，小區域地震0個，合計0個。嘉南合計：顯著有感地震3個，小區域地震25個，合計28個。