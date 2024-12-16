我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這款白巧克力椰子蛋糕，是資深影后黛安基頓介紹給一起合演電影的凱蒂荷姆絲，凱蒂再將之推薦給當時的老公湯姆克魯斯，才成為阿湯每年耶誕必送給親友的好禮。（圖／摘自goldbelly）

▲葛倫鮑威爾收到湯姆克魯斯的耶誕蛋糕，開心到馬上發布圖文，讓許多人羨慕。（圖／摘自IG）

▲曾有《漂亮寶貝》之稱的布魯克雪德絲，也曾有很多年都會收到湯姆克魯斯送來的耶誕蛋糕。（圖／摘自IG）

又到了年底快接近耶誕假期，歐美人士此時不是忙著採買要致贈親友的禮物，就是已經收到別人送來的厚禮。超級巨星湯姆克魯斯有他專屬的耶誕傳統，每年到此時他就會送親友一款白巧克力椰子蛋糕，讓他們甜在心裡，雖然要價不算太便宜，一個要賣129.95（約合台幣4220元），但有了巨星名氣的加持，這款蛋糕也成為耶誕節最知名的禮物之一，大家更好奇，今年是哪些人收到了阿湯哥送來的蛋糕？這款湯姆克魯斯最愛拿來送人的蛋糕，來自於洛杉磯附近的Doan's Bakery，最早其實是湯姆克魯斯的前妻凱蒂荷姆絲和他還沒離婚時，介紹給他的。而凱蒂為什麼會知道有這款蛋糕？則是由於和資深金獎影后黛安基頓一起演出電影《有錢真好》時，從黛安那兒得到的訊息，沒想到黛安基頓意外讓這蛋糕變得知名、傳遍全球，可是最重要的另類「品牌大使」，仍是湯姆克魯斯。此時此刻，已經有人收到阿湯送來的蛋糕，就是在《捍衛戰士：獨行俠》扮演「劊子手」的葛倫鮑威爾，眾所皆知，葛倫的演藝事業在這部片子後大爆發，片約接個不停，主演的《愛愛愛上你》與《龍捲風暴》都大熱賣，目前是好萊塢最搶手的年輕小生之一。湯姆克魯斯對他青睞有加，從《捍衛戰士：獨行俠》他爭取演戲分更多的「公雞」卻失利，阿湯特別請編劇為他打造「劊子手」一角，把他留下來，幾乎視他為自己的徒弟，就像彼此在電影裡的關係差不多。葛倫也在收到阿湯的蛋糕後，第一時間就在社群網站上發布圖文，喜不自勝。而曾在《世界大戰》演湯姆克魯斯女兒的達珂塔芬妮、《夜訪吸血鬼》中和他合作過的克斯汀鄧斯特、他剛入影壇時已是大牌女主角的布魯克雪德絲都曾經收過他的蛋糕、被他當成友人。只可惜介紹給他這款蛋糕的凱蒂，應該和他早就不怎麼聯絡，兩人的女兒舒莉已經公開去父姓，也不太會期待耶誕節能收到老爸的蛋糕，只有廣大的吃瓜群眾，還是很好奇誰被他當自己人，能有榮幸收到這個禮物？