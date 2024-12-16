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▲小S的女兒Lily的雅思成績非常高。（圖／Threads ＠lilyhsuuuu）

▲小S的二女兒Lily曾因說過「英文是母語」，而慘被大陸品牌封殺。（圖／IG lilyhsuuuu）

小S（徐熙娣）的二女兒Lily（許韶恩），因為長相清秀，加上時常在社群上分享美照，因此收穫了大票粉絲，不過人紅是非多，Lily也曾爆出風波，過去她因為曾發表過「英文是母語」而飽受抨擊，對此她昨（14）日在Threads上曬出自己考雅思的成績單，超高的分數讓網友跌破眼鏡。Lily昨天在Threads上發出一系列生活美照，不僅有夕陽的影片，還有一些自己的日常，而其中一張照片卻特別吸人眼球，是Lily的雅思成績單，上面顯示她拿下平均8.0、聽力8.5、閱讀7.5、寫作7.5、口說8.5分的好成績，總成績是8分，距離滿分9分只差1分的差距，被雅思官網視為是「非常好的英語使用者」，且「擁有全面的英語運用能力，只是偶爾出現毫無章法及不恰當的用法」。Lily先前因為超高的顏值，而被大陸品牌相中邀約拍攝廣告，卻慘被網友起底，指出她過去曾表示：「我的英文比中文較好，因為英文是母語，在學校、家裡，跟朋友聊天也是說英文，所以習慣以英文溝通。」讓部分網友認為她不適合代言大陸品牌，而後續品牌方更是直接封殺Lily，並下架她的產品。不過性格豪爽的Lily不甩爭議，繼續在社群上更新自己的日常，還時常使用英文寫下當時心境，如今雅思成績單曝光，也讓網友嘖嘖稱奇，更有不少粉絲也開始使用英文在她社群的留言區留言，而Lily也總用英文回應，對於爭議影響絲毫不在意。