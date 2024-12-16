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敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權近期垮台，反抗軍8日奪下首都大馬士革，總統阿塞德本人逃往俄羅斯，消息引發國際討論，其中有不少中國網友回憶起阿塞德在去年拜訪杭州，中國靈隱寺居然破例「開正門」迎接一事，如今隨著阿塞德政權垮台，當時許願「祝敘利亞人民幸福」的話語，也令中國網友們反諷稱「真靈驗」。敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）成功奪取首都大馬士革並佔領總統府，阿塞德本人則宣布放棄總統職位，指示政府和平移交權力，消息傳出後「靈隱寺」一詞迅速登上微博熱搜榜，這是因為在去年9月，阿塞德夫婦曾赴中國參加杭州亞運會開幕式，並進行國事訪問，期間還特地前往杭州著名佛教寺廟靈隱寺參觀。靈隱寺平時時以「僅開側門」規矩著稱，但當時為了迎接阿塞德夫婦造訪，靈隱寺不僅鋪設紅地毯，還破例打開正門迎接，這一安排當時引發不少民眾議論。當時中媒報導指出，阿塞德在靈隱寺內許願「祝敘利亞人民幸福」，如今也引來不少中國網友唏噓，部分留言稱「佛門最講因果報應」、「報應不爽」，也有留言諷刺祝敘利亞人民幸福，沒想到這麼快就靈驗了！」、「真不愧是靈隱寺」、「求仁得仁」，但也有中國網友抗議安排穆斯林領袖參觀佛教聖地的決策，認為這是「文化衝突的象徵」，更指「百年靈隱毀於一旦」。阿塞德垮台後，其2023年訪華的種種細節再次被外界放大檢視。他當時除了參觀靈隱寺，還與中國國家主席習近平會面，討論深化中敘「戰略夥伴關係」。如今敘利亞政權變天，這段曾被渲染為友好合作的歷史場景，則被賦予諷刺意味。