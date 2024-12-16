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▲美國加州北部（Northern California）當地時間14日發生一場罕見的冬季龍捲風。（圖／達志影像／美聯社）

▲舊金山市不少路樹倒塌壓毀車輛與屋頂。（圖／達志影像／美聯社）

加州中部一座購物中心附近遭遇冬季龍捲風肆虐，龍捲風在當地一間購物中心附近登陸，惡劣天候吹翻當地多輛汽車，還將樹木連根拔起，多人緊急送醫救治，位於北加州的舊金山，當局更是首度發布龍捲風警報，這次災害導致數千戶停電，警方則表示正在全力恢復基礎設施和電力供應。根據《紐約時報》、《美聯社》報導，這場龍捲風在當地時間14日下午1時30分左右登陸，風速約達每小時145公里，被國家氣象局（NWS）評定為EF-1級，屬於中等損害程度。報導指，惡劣氣候始於13日晚間的冰風暴，包含愛荷華州全境與內布拉斯加州東部等地，自13日至14日開始出現路面打滑、行車困難等狀況，80號州際公路也為此暫時封閉。美國國家氣象局（National Weather Service）指出，位於舊金山以南大約110公里處的加州斯科茨谷（Scotts Valley）是本次災害的重災區，龍捲風在當地購物中心附近登陸，當地多條道路因清理和維修工作而封閉，警方表示正在全力恢復基礎設施和電力供應。同樣災情嚴重的舊金山市，不少樹木倒在車輛和街道上並造成屋頂受損，氣象學家貝林格（Dalton Behringer）稱這是時速達130公里直線風（straight-line winds）所導致的災情。