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▲少年們在臺北流行音樂中心與入場粉絲寵粉合照。（圖／臺北流行音樂中心）

▲少年們前往貓咪也瘋狂公益協會擔任一日店長與粉絲互動。（圖／踢帕娛樂提供）

節目《原子少年》第二季播畢2周，熱度不減，本周雖然遇寒流來襲，氣溫驟降，但粉絲們凌晨4點便抵達現場排隊卡位，晨之星Alex、Vin、禾雁凱、鄭彫秦、伍承慶、黃崇峻6位少年受新光三越台北站前店邀約，擔任耶誕公益特別企劃宣傳大使，於寒冷年末和粉絲一起送出暖暖愛心，共同裝飾夢想聖誕樹、點亮孩子的夢想，粉絲們不畏12度低溫陪伴少年們玩遊戲、許下新年願望，天氣雖冷但相當溫馨。臺北流行音樂中心則是舉辦2024北流耶誕小鎮活動，「原子少年2浪漫音樂會」邀請Howie、潘永安、李雨哲、郭哲愷、趙宥鑫、HAKU、呈恩、洪暐、李柏諺、+How李家皓等Vocal、創作擔當一同出席，少年們應景戴上聖誕帽、麋鹿耳朵大秀琴藝，吉他、鋼琴樣樣來，動聽的歌聲溫暖粉絲的心，即便入場名額有限，未能拿到號碼牌入場的粉絲們仍捨不得離開，在會場外一同參與音樂會，盛況空前。除了商演活動之外，少年們也不忘發揮自身影響力帶領粉絲一起做公益，原少A2人氣成員們李定、東翰、鄭彫秦、黃崇峻、何集美、楊壬豪、劉凱杰、李品諺、胡勝銘、胡廷豐於昨（15）日前往貓咪也瘋狂公益協會擔任一日店長與粉絲互動，活動抽選幸運粉絲入內與10位少年一起與協會內的貓咪們互動、玩耍，少年們也化身協會小幫手，帶領粉絲一起瞭解浪貓們的故事。劉凱杰、何集美、楊壬豪負責浪貓住院區，3位少年輪流與粉絲分享浪貓們的生命故事，壬豪抱著一隻腎衰末期已進入安寧照顧的貓咪，和粉絲講述牠的故事時幾度感性落淚，「牠很輕很輕，抱起來和我家養的小狗很像。」少年們真情流露的分享浪貓們的故事也讓粉絲們不捨掉淚，哭成一片的場面相當罕見，也可一窺少年與粉絲們同樣柔軟的心。活動短短2小時募得超過3萬元的善款，超過75%的粉絲捐款突破3千元，募款速度突破協會紀錄，少年們表示能用自己的影響力帶領粉絲做公益，替協會盡一份心力相當開心，感謝粉絲捐款救助貓咪的同時，也不忘呼籲粉絲們以領養代替購買，寒流雖冷，但少年們與粉絲一同關愛流浪貓的心情相當熱烈。