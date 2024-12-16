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韓國國會上週通過彈劾總統尹錫悅議案，使其成為韓國憲政史上第三次彈劾總統，目前處於停職狀態，靜待憲法法院判決，而薪酬、警衛保護和禮賓等總統級待遇仍暫時維持不變。韓國在野黨議員週一（16）提出動議，要求立法取消這些薪酬待遇。尹錫悅彈劾案在國會以204票贊成、85票反對、3票棄權和8票無效通過，目前尹錫悅的總統職權被暫停，但反對黨議員朴龍甲在週一國會提起動議，認為法律當中「並未規定停止向遭彈劾的總統支付薪水」是為疏漏，認為尹錫悅下令戒嚴讓國政不穩，卻能保留每個月2,120萬韓圜，相當於新台幣近50萬元的薪酬與各種特權，與韓國社會大眾的期望不符。這項動議內容主張，被國會彈劾的公務員將面臨停止發放薪水，一旦彈劾通過，還會被限制獲取國家機密或與職權相關的資訊，而被彈劾的總統應該失去外交或公務護照，並取消機場安檢豁免及在海外犯罪的法律豁免。根據韓國憲法，憲法法院需在180天內裁定彈劾案，若裁定成立，尹錫悅將被免職，並需於60天內舉行新的總統選舉，不過現在的憲法法院僅有6名法官，其中有3人為保守派，2人為進步派，1人為中立派。裁准彈劾案需要9名法官中的6人同意，但目前仍有3名法官空缺，後續人選分別由執政黨與反對黨提名。