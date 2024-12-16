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美國總統當選人川普（Donald Trump）持續暗示，上任後可能推動建立類似戰略石油儲備的「比特幣戰略儲備」，消息助攻讓比特幣（Bitcoin）價格週一再度突破10.6萬美元，再創歷史新高。川普上週接受CNBC專訪時，表態支持建立比特幣戰略儲備，比特幣週一（16日）亞洲早盤交易中一度攀升至10萬6533美元的歷史高點，隨後在格林威治時間上午8時57分回落至10萬4493美元，單日漲幅達3.1%。以太幣（Ether）同樣上漲1.2%，報3952美元。自川普今年美國總統選舉勝出後，比特幣價格已飆升超過50%，並連續七週上漲，創下自2021年以來最長的漲勢，全年漲幅更達到192%，成為今年表現最為亮眼的資產之一。不僅比特幣本身價格飆升，就連相關概念股也出現大幅上漲。以持有大量比特幣聞名的微策略公司（MicroStrategy），近期被納入那斯達克100指數，此舉進一步提振投資者情緒。市場分析指出，若川普政府成功推行相關政策，比特幣有望挑戰11萬美元大關。然而，部分專家提醒，加密貨幣市場波動性極高，投資者需保持謹慎。比特幣的表現再次顯示其作為數位資產的重要性，市場將密切關注川普政府上任後是否能兌現其承諾，並推動比特幣及整體加密貨幣市場進入新一輪發展階段。