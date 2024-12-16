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泰國政府在曼谷近日掀起掃蕩乞討行動，警方在一名婦人的包包內查獲高達30萬泰銖（約新台幣28.5萬元）的現金，並發現其銀行帳戶存款接近百萬泰銖（約新台幣95萬元）。這一發現迅速引發社會輿論熱議。根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國移民局接獲民眾投訴，指曼谷素坤逸（Sukhumvit）地區行乞活動泛濫，有害國家形象。當局於12日晚間聯合警方及遊民保護中心對該地區展開地毯式搜查，最終以行乞罪逮捕8名泰國人及4名外國人。其中一名泰國女乞丐被查出隨身攜帶超過30萬泰銖（約新台幣28.5萬元）現金，銀行帳戶內存款高達近百萬泰銖（約新台幣95萬元），她承認這些財產來自長期乞討所得。目前所有嫌犯均已移送法辦，案件仍在進一步調查中。在這次查緝乞丐的行動之中，一共有8名泰國乞丐及4名非法移民遭到逮捕。非法移民中，有2人來自柬埔寨，1位是寮國人，另有1位緬甸人，他們涉嫌非法入境與行乞，遭逮後均移送法辦。