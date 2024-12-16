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美國總統當選人川普（Donald Trump）將在明年1月重返白宮，計畫關閉企業利用越南繞過對中國關稅的「後門」，引發包括台灣電子製造商在內的企業，重新評估在越南的投資。但是越南經濟的多項優勢仍具吸引力，多家跨國龍頭企業如輝達（Nvidia）和三星（Samsung）仍堅持加碼投資越南市場。自6年前川普對中國產品徵收高額關稅以來，越南經濟快速崛起，每年平均經濟成長率達8%。目前越南供應美國市場的產品中，包含約三分之一的運動鞋、一半的木床與餐桌，以及四分之一的太陽能電池，成功躍升為美國貿易順差第四大的經濟體。川普期待透過關稅政策，迫使各國縮小與美國的貿易逆差，他提名的貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）更倡議加強貿易法規，防堵企業藉由第三地迴避關稅，引發部分企業的擔憂，包括計畫在越南進行投資的台灣廠商，擔心越南製造的競爭優勢可能因此受到影響。越南部分人士對此持樂觀看法，因為川普的關稅政策主要針對中國和墨西哥，越南並非首要目標，即使未來對越南產品加徵新關稅，稅率仍可能低於中國，這將使越南繼續保有競爭優勢，並有望吸引更多外資流入越南市場。資產管理公司Dragon Capital專家Thuy Anh Nguyen表示：「在川普第一任期內，讓越南具有吸引力的許多因素，現在依然存在。」AI晶片龍頭輝達（Nvidia）計畫在越南設立AI研發中心，而三星（Samsung）則投資18億美元，興建二極體顯示器新廠，持續擴大在越南累計逾220億美元的投資規模。