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美股主要指數週一（16）開盤漲跌互見，市場預期聯準會本周將降息1碼，因此靜待最新利率政策公布。標普全球近日也公布美國12月製造業採購經理指數（PMI），數據略低於市場預期，顯示製造業活動進一步萎縮。與此同時，比特幣價格周一一度上漲超過3%，突破10.6萬美元大關。至截稿前，道瓊工業指數微漲0.03%；那斯達克綜合指數上漲0.4%；標普500指數漲近0.2%；費城半導體指數則小幅下跌近0.1%；台積電ADR上漲1.85%。標普全球也公布美國12月製造業採購經理指數數據，最新PMI初值為48.3，低於市場預期的49.8，也低於上月終值的49.7，顯示製造業活動進一步萎縮；服務業PMI初值則為58.5，優於預期的55.7，綜合PMI初值亦達56.6，高於預期的55.1。川普即將上任的消息也持續發揮影響，市場預測聯準會本周將降息1碼，而川普的政策可能進一步刺激企業盈利，為美股延續強勁漲勢提供動能。另一方面比特幣也因川普助攻再創新高，週一突破10.6萬美元大關。微策略（MicroStrategy）股價因即將加入那斯達克100指數而早盤上漲近4%。分析認為，該股的加入將吸引更多資金流入，進一步推動比特幣價格上升。