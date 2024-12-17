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▲台中商演歌手康岳疑似遭拐騙至緬甸的詐騙園區。（圖／翻攝自康岳臉書）

緬甸詐騙園區「交克園區」再掀跨國人口販賣與暴力詐騙的恐怖浪潮，多名港人與台人受害，遭誘騙至此後被禁錮、施暴，並被迫從事電訊詐騙工作。其中，香港男子Andy驚險脫困，而台中商演歌手康岳則在園區內失聯至今，情況令人憂心。根據港媒《香港01》調查報導，緬甸東南部苗瓦迪（Myawaddy）山區的詐騙大本營「交克園區」依然活躍，並以更加殘暴的手段控制受害者。受害者透露，包括香港和台灣人士在內的多人遭誘騙至此，遭受禁錮、暴力並被迫從事電訊詐騙，情況引發關注。一名30歲香港男子Andy（化名）表示，他因相信到泰國「走私黃金」能快速賺錢的廣告而受騙，入境泰國後，被載往緬甸的詐騙園區，開始每天長達15小時以上的詐騙工作。他形容園區內幹部使用暴力是家常便飯，稍有不從就會被體罰，有人甚至被脫光衣服睡在滾燙地面上。他透露，園區內有約200名成員，其中多數為台灣人，香港人則有7人，大家都是被假的招聘廣告拐騙過去。Andy提到，他曾目睹台中38歲商演歌手康岳因聊天記錄暴露，被毒打後帶入「黑房」，留下滿地血跡。他表示，康岳精神狀態失常，曾喃喃自語說「家人籌夠錢就能放我走」，之後再也沒有消息。在家人支付約40萬港元（約新台幣167萬元）的贖金後，Andy最後成功被救出，但園區管理者表明不會再釋放其他人。據了解，園區要求每人必須騙取至少50萬美元（約新台幣1600萬元）的業績才能離開，但實際上幾乎沒有人達成目標後獲釋。報導指出，「交克園區」的規模和手段比過去曝光的「KK園區」更為黑暗，問題反映東南亞詐騙網絡依然猖獗。專家提醒，受害者應警惕誘人的高薪廣告，國際間需加強合作以打擊此類跨國犯罪。