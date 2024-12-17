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▲桃園巨蛋首場東超賽事。（圖／領航猿提供）

2024-25賽季東亞超級聯賽（EASL）戰況激烈，而代表台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿近況火燙，以三連勝穩坐小組龍頭。球隊即將於12月25日聖誕節迎來東超桃園巨蛋首場主場賽事，挑戰日本B.LEAGUE去年總冠軍廣島蜻蜓，球隊也號召球迷進場應援，一起參與今年度台版的「聖誕大戰」。領航猿近期表現強勢，上一場海外主場賽事100：64大勝韓國水原KT音速彈，展現強大的團隊實力。聖誕主場迎戰廣島蜻蜓，此外，東超十月最有價值球員布萊克希爾（Kerry Blackshear Jr）也將在禁區與對手硬碰硬，為球迷呈現高水平對抗。年輕後衛的對決同樣看點十足，本季持續成長的白曜誠將與日本國家隊後衛中村拓人展開速度與技術的較量，為比賽增添更多精彩看點。此次聖誕主場賽事，領航猿攜手桃園市府與職棒樂天桃猿，將跨界打造「桃園感動時刻」。桃園全新吉祥物「丫桃」與「園哥」將在巨蛋首次亮相，與球迷同樂。樂天桃猿也將參與主題活動合作，與領航猿共同營造濃厚的賽事氛圍。這場跨界合作旨在凝聚桃園力量，激發在地球迷熱情，攜手捍衛桃園主場，目標直指東超總冠軍。