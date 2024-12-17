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▲Stephen Curry需要更多的協助，尤其分擔攻守的重擔。（圖／美聯社／達志影像）

▲Dennis Schroder曾幫助過德國拿下隊史首面世界盃男籃金牌，經驗非常豐富。（圖／取自FIBA）

▲Dennis Schrode是值得依靠的關鍵得分點。（圖／取自FIBA）

作為一名經驗豐富的控球後衛，施羅德的加入能有效分擔 Stephen Curry 在控球和進攻發動的壓力。勇他在籃網的場均 18.4 分和 6.6 次助攻，以及近 39% 的三分命中率，顯示他有能力在勇士隊中成為第二進攻核心，特別是在Curry不在場時，填補得分與創造力的空白。Curry也為勇士的板凳深度帶來了保障。他可以勝任第二陣容的領導者角色，讓球隊在換人階段仍保持進攻火力。此外，Curry還可以無縫切換至先發，與Curry並肩作戰，提供擋拆組合或單打威脅，進一步提升進攻多樣性。Schroder的防守經驗也對勇士有極大的助益，同時在場上總是能用激情，來喚起球隊的防守鬥志。而Schroder的防守能力將為 Draymond Green 提供更多幫助，讓球隊在後場和內線形成更緊密的防守鏈條。勇士近期的戰績下滑，一大主因是在末節關鍵時刻遭逆轉。Schroder不僅能幫助球隊穩定節奏，還能在關鍵時刻扮演重要角色。他的擋拆能力和中距離投籃手感，能在比賽壓力下做出正確的決定。此外，