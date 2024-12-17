NBA勇士本季打出12勝3敗的佳績，未料近期陷入低潮，過去10場比賽中輸掉了8場，球隊又緊急交易來後衛Dennis Schroder，盼能改變體質，重新步上正軌，美國媒體也做出分析，「Dennis Schroder如何幫助勇士提升競爭力?」
穩定後場！分擔Curry的壓力
作為一名經驗豐富的控球後衛，施羅德的加入能有效分擔 Stephen Curry 在控球和進攻發動的壓力。勇士關鍵時刻得分乏力的問題，一直是近期低迷的主因，Schroder突破能力和擋拆進攻可以為球隊提供更多的選擇。他在籃網的場均 18.4 分和 6.6 次助攻，以及近 39% 的三分命中率，顯示他有能力在勇士隊中成為第二進攻核心，特別是在Curry不在場時，填補得分與創造力的空白。
Curry也為勇士的板凳深度帶來了保障。他可以勝任第二陣容的領導者角色，讓球隊在換人階段仍保持進攻火力。此外，Curry還可以無縫切換至先發，與Curry並肩作戰，提供擋拆組合或單打威脅，進一步提升進攻多樣性。
提升防守端韌性與靈活性
Schroder的防守經驗也對勇士有極大的助益，同時在場上總是能用激情，來喚起球隊的防守鬥志。而Schroder的防守能力將為 Draymond Green 提供更多幫助，讓球隊在後場和內線形成更緊密的防守鏈條。
Schroder的競爭精神和「鬥犬」風格也能為球隊注入強烈的防守態度，這是勇士在季後賽中需要的重要元素。他的存在可以減少對方的三分和突破威脅，讓勇士有更多機會轉換防守為進攻。
關鍵時刻注入能量和第二得分點
勇士近期的戰績下滑，一大主因是在末節關鍵時刻遭逆轉。Schroder不僅能幫助球隊穩定節奏，還能在關鍵時刻扮演重要角色。他的擋拆能力和中距離投籃手感，能在比賽壓力下做出正確的決定。
此外，Schroder的經驗也是勇士需要的財富。他在過去的職業生涯中多次展現出面對高壓情境的處理能力，而這正是季後賽關鍵比賽中的致勝關鍵。
我是廣告 請繼續往下閱讀
作為一名經驗豐富的控球後衛，施羅德的加入能有效分擔 Stephen Curry 在控球和進攻發動的壓力。勇士關鍵時刻得分乏力的問題，一直是近期低迷的主因，Schroder突破能力和擋拆進攻可以為球隊提供更多的選擇。他在籃網的場均 18.4 分和 6.6 次助攻，以及近 39% 的三分命中率，顯示他有能力在勇士隊中成為第二進攻核心，特別是在Curry不在場時，填補得分與創造力的空白。
Curry也為勇士的板凳深度帶來了保障。他可以勝任第二陣容的領導者角色，讓球隊在換人階段仍保持進攻火力。此外，Curry還可以無縫切換至先發，與Curry並肩作戰，提供擋拆組合或單打威脅，進一步提升進攻多樣性。
提升防守端韌性與靈活性
Schroder的防守經驗也對勇士有極大的助益，同時在場上總是能用激情，來喚起球隊的防守鬥志。而Schroder的防守能力將為 Draymond Green 提供更多幫助，讓球隊在後場和內線形成更緊密的防守鏈條。
Schroder的競爭精神和「鬥犬」風格也能為球隊注入強烈的防守態度，這是勇士在季後賽中需要的重要元素。他的存在可以減少對方的三分和突破威脅，讓勇士有更多機會轉換防守為進攻。
關鍵時刻注入能量和第二得分點
勇士近期的戰績下滑，一大主因是在末節關鍵時刻遭逆轉。Schroder不僅能幫助球隊穩定節奏，還能在關鍵時刻扮演重要角色。他的擋拆能力和中距離投籃手感，能在比賽壓力下做出正確的決定。
此外，Schroder的經驗也是勇士需要的財富。他在過去的職業生涯中多次展現出面對高壓情境的處理能力，而這正是季後賽關鍵比賽中的致勝關鍵。