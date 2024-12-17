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投資人靜待聯準會（Fed）本週議息會議結果之際，美股那斯達克指數在科技股加持下，再創歷史新高。與此同時，比特幣也一度刷出10.7萬美元的新紀錄。綜合《CNBC》等外媒報導，包含蘋果、谷歌母公司Alphabet、電動車製造商特斯拉（Tesla）、AI晶片製造商博通（Broadcom）等科企，股價全都上漲至歷史新高。博通上週市值首次突破1兆美元，帶領那斯達克指數上漲11%，標普500指數的科技股和非必需消費品類股，收盤價也創歷史新高。報導指出，外界普遍預期Fed將在週三會議結束後再次降息，Freedom Capital Markets 首席全球策略師伍茲（Jay Woods ）表示，雖然人們很容易對聯準會的每項決定和記者會大做文章，但2024年的最後一次可能是最有趣的：「自9月首次降息以來，失業人數已趨於穩定，但通膨數據卻略有相反。事實上，自從降息開始以來，這些數字每個月都在上升。這只是『黏性』還是新趨勢的開始？」16日收盤，美股道瓊指數下跌110.58點，或0.25%，收43717.48點；那斯達克指數上漲247.17點，或1.24%，收20173.89點；標普500指數上漲22.99點，或0.38%，收6074.08 點；費城半導體指數上漲106.28點，或2.06%，收5256.06點。另一方面，在投資人靜待聯準會議息之際，比特幣也一度上漲至10萬7229.38美元，創下新紀錄。分析認為，除了低利率影響、美元疲軟和貨幣供應量增加等因素，也跟即將上任的川普政府，承諾提供更友善的加密貨幣監管環境，有意建立國家戰略比特幣儲備有關，被視為數位資產和加密貨幣市場的積極催化劑。