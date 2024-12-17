美國威斯康辛州第2大城麥迪遜市（Madison），16日驚傳校園槍擊案，造成3死6傷，拜登總統（Joe Biden）已聽取事件簡報，承諾會盡力提供地方所需支援。
綜合《CNN》等外媒報導，慘案發生地點是「豐盛生命基督教學校」（Abundant Life Christian School ），是一所私立教育機構，教授對象從幼兒園到12年級，共約400名學生。當地時間16日上午將近11點，警方接獲報案，稱校園內有1名「活躍的槍手」，已有多人受害，1名老師、1名學生被殺，槍擊集中在大樓內的某個空間。
當警察到達後，發現槍手也已經死在大樓裡，據報是該校的學生，執法部門消息人士透露，槍手是女性，警方正在努力確定嫌疑人的行兇動機，以及釐清槍枝來源。
當地警察局長巴恩斯 (Shon Barnes) 表示，另外還有6人受傷送醫，其中2人傷勢「危及生命」。
槍枝管制和校園安全已成為美國政治與社會的重大議題，《路透社》引述資料庫數據顯示，今年美國已發生323起校園槍擊案，是自1966年以來、總數第2高的一年，僅次於去年的349起。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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當地警察局長巴恩斯 (Shon Barnes) 表示，另外還有6人受傷送醫，其中2人傷勢「危及生命」。
槍枝管制和校園安全已成為美國政治與社會的重大議題，《路透社》引述資料庫數據顯示，今年美國已發生323起校園槍擊案，是自1966年以來、總數第2高的一年，僅次於去年的349起。
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