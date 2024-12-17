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美國總統當選人川普（Donald Trump）下個月就要重返白宮，他與日本軟銀集團（SoftBank Group）創辦人孫正義（Masayoshi Son），16日在佛州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）會晤，後者宣布未來4年將在美國投資1000億美元，創造至少10萬工作崗位。綜合《CNBC》、《路透社》報導，孫正義在與川普的聯合聲明中表示，這筆投資將重點關注人工智慧（AI）和相關基礎設施，據孫正義所說，因為川普勝選，他對美國經濟的信心也隨著大大增強，資金將在川普任期結束前投入使用。目前尚不清楚軟銀投資的資金來源，但可能包括軟銀願景基金、資本項目或晶片製造商安謀（Arm Holdings）等等。這並非軟銀和孫正義第一次宣布類似投資計畫，2016年川普首度當選美國總統後，軟銀也曾發表聲明，聲稱要在美國投資500億美元，創造5萬個就業機會。對於這筆投資，川普回應道，軟銀是因為對美國的情景感到「非常樂觀」、懷抱巨大信心而投資，將有助於確保人工智慧、新興技術和其他未來產業，在美國創造及發展的機會，並盛讚孫正義是「我們這個時代最有成就的商業領袖之一」，還開玩笑要孫正義投資2千億美元。分析認為，軟銀的投資案符合川普競選時，立志提振美國經濟、減少通膨對美國人民影響的承諾。不過，報導也提醒，川普喜歡大張旗鼓的宣布經濟計畫、為提供大量就業機會畫大餅，但相關的投資案並非總是成功的，比如川普也曾在他的第一任期時，宣布富士康向威斯康辛州投資100億美元的廠房計畫，當時也承諾會提供數千個職位，但大部分都沒有實現。