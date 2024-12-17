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▲大谷翔平（前右）與田中真美子（前左）相當恩愛，兩人婚後也終於能大方公開互動。（圖／大谷翔平IG）

▲大谷翔平（左）經常曬出與田中真美子（右）及愛犬Decopin的合照，是相當溫馨的「全家福」。（圖／大谷翔平 IG）

美國大聯盟道奇隊日籍球星大谷翔平與日本女籃前國手田中真美子在今年初結婚，消息曝光後震撼眾人，但兩人感情甜蜜，出席公開場合也都散發濃濃的戀愛氛圍，因此收穫許多粉絲祝福。寵妻的大谷最近更被日本媒體爆料，早在今年4月就豪擲26億日圓（約新台幣5.4億）在夏威夷買了海景豪宅，如此大氣的做派被猜測是為了將房子送給12月11日生日的真美子當生日禮物。根據日本雜誌《女性Seven》報導，大谷與真美子結婚屆滿1週年，本月11日也是真美子的28歲生日，這是兩人公開結婚後，首次幫真美子慶生。去年因戀情尚未曝光，所以只能低調慶祝，據傳大谷還是精心為真美子訂做了鞋子，送給她當27歲生日禮物；而今年的禮物則再升級，傳出是夏威夷價值26億日圓（約新台幣5.4億）的海景別墅。報導稱大谷早在今年4月就砸錢買下這棟位於莫納克亞度假村房子，如此豪氣地做派並不符合他的個性，因此被認為是為了喜歡壯麗景色的真美子所做的準備。知情人透露，真美子是超級「美景控」，平時還會蒐集各國祕境的照片在手機裡反覆觀看，所以大谷的這個禮物可說是正中真美子的喜好；別墅望出去能將蔚藍的大海及潔白的沙灘盡收眼底，視野相當開闊，非常適合度假。不過目前別墅尚未完工，仍在裝潢中，加上大谷翔平才剛做完左肩手術，需要定期接受復健治療，因此兩人近期應該是沒辦法前往夏威夷享受新家、慶祝生日。但推測大谷也不會讓真美子「閒著」，應該會在洛杉磯另尋景點帶真美子藉休假時間觀光，共度夫妻二人的甜蜜時光，為下個賽季好好養精蓄銳。