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美國聯邦上訴法院，近日針對北京字節跳動須在明年初前出售TikTok一案，裁定維持原有決定，引發TikTok不滿，不只要求上訴法院暫停執行該裁決，16日還向美國最高法院再次提出暫緩執行的要求。有外媒指出，TikTok執行長周受資已在佛州海湖莊園與美國候任總統川普（Donald Trump） 會晤。根據《CNBC》報導，美國聯邦上訴法院日前裁定，出售案並不如TikTok所指控的那樣，有違美國第一修正案（First Amendment），而是美國政府為了保護言論自由免受外國敵對國家侵害，限制敵對國家收集美國大眾資料的能力，所採取的行動，因此維持要求出售TikTok，否則將面臨禁制的法令，這意味著字節跳動若沒有於明年1月19日前出售TikTok，TikTok將會被禁止在美國營運。若TikTok拒絕在期限前出售APP，谷歌（Google）、蘋果（Apple）可能會被迫停止在其美國平台上，繼續支援該項應用程式。美國聯邦眾議院議員13日也告訴谷歌母公司Alphabet及蘋果執行長，須做好明年1月19日，就將TikTok從美國APP商店移除的準備。在向最高法院提出暫緩執行要求的同一天，消息指，川普在佛州海湖莊園會見了TikTok執行長周受資。報導引述川普近日說法，表示會檢視有關TikTok的問題，又聲稱自己在11月的大選中獲得年輕選民支持，一部分原因是TikTok發揮作用：「你知道，在我心裡有一塊溫暖的地方是給TikTok。」