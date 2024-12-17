咖啡買一送一活動又來了！7-11「LINE禮物」中最搶手的厚乳拿鐵、熱卡布奇諾買一送一，可寄杯在APP慢慢喝，並且行動隨時取還有特大杯美式、拿鐵買10送5，相當於6.7折優惠；全家今（17）日起隨買跨店取燕麥拿鐵3杯130元，單杯約43元，下殺6.7折優惠，四大超商咖啡優惠一次收。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月15日至12月21日
◾大杯卡布奇諾買10送5，6.7折（原價55元、特價37元）
◾特大杯系列美式／拿鐵買10送5，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶、咖啡珍珠歐蕾買10送5，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯冰燕麥拿鐵買10送5，6.7折（原價75元、特價50元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買10送5，6.7折（原價110元、特價73元）
◾風味飲系列指定熱飲買10送5，6.7折（原價65元、特價43元）
活動品項：好時經典可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡。
📍門市｜12月11日至12月24日
CITY CAFE大杯／精品咖啡／CITY TEA（茶＆珍珠 ）全品項2杯7.9折、4杯7.5折，以下舉例換算：
◾太妃焦糖瑪奇朵4杯7.5折（原價55元、特價41元）
◾厚乳拿鐵4杯7.5折（原價65元、特價49元）
◾大杯精品馥芮白4杯7.5折（原價120元、特價90元）
◾大杯精品美式4杯7.5折（原價100元、特價75元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶4杯7.5折（原價75元、特價56元）
此外，即日起至12月31日發放百萬張厚乳拿鐵30元優惠券，可打開《OPENPOINT》APP「行動隨時取」→提貨券→兌換卷確認。
🟡全家便利商店
📍APP｜即起至12月24日
◾大燕麥拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價43元）
📍APP「優惠趣」｜12月16日至12月20日
◾萬丹鮮乳936ml 7.5折（原價106元、特價80元）
🟡萊爾富
📍APP｜即起至2025年1月7日
◾中杯特濃美式16杯449元， 6.2折（原價45元、特價28元）
◾中杯特濃拿鐵12杯449元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯風味茶系列10杯449元，6.9折（原價65元、特價45元）
購買以上組合再贈野生貓貓怪 彈片收納包／手機手腕帶任一件
🟡OK超商
📍門市｜即日起至12月31日
◾茗京萃紫蘇飲39元，7.1折（原價55元）
◾茗京萃百草甘39元，7.1折（原價55元）
◾阿華田摩卡拿鐵7折（原價65元、特價46元）
◾阿華田經典7折（原價50元、特價35元）
🟡星巴克
即日起至12月19日，原價170元的大杯蝴蝶餅可可燕麥、大杯蝴蝶餅可可杏仁那堤，以及原價115元的特大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽，一律祭出均一價99元，等於5.8折起逼近半價。
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📍門市｜12月11日至12月24日
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◾大杯精品美式4杯7.5折（原價100元、特價75元）
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🟡星巴克
即日起至12月19日，原價170元的大杯蝴蝶餅可可燕麥、大杯蝴蝶餅可可杏仁那堤，以及原價115元的特大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽，一律祭出均一價99元，等於5.8折起逼近半價。