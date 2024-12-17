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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段，根據《鏡週刊》報導，北檢將於下週偵結，依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等四大罪起訴柯文哲；另據白營人士爆料，柯文哲收到沈慶京第一筆賄款後食髓知味，決定執行「屯田計畫」，目標募集20億元資金。《鏡週刊》報導指出，白營人士爆料，柯文哲收賄就是從京華城案開始，他收到了沈慶京第一筆賄款後食髓知味，便在第二任市長任內開會決議成立屯田計畫，並成立「眾城公司」，代表民眾黨眾志成城，因為柯文哲自認為有很多柯粉志工及小草支持者，想利用他們自發籌輔選經費及賣競選物品與成立公司募款，而屯田計畫目標募集20億元資金。據《鏡週刊》報導，知情人士也指出，檢廉約談民眾黨創黨元老朱蕙蓉應該與屯田計畫有關，因朱蕙蓉爲眾城管理顧問公司大股東董事；而柯文哲也當庭證實的確有該計畫，可他辯稱自己當時身為台北市長，不知到哪裡找錢來運作，因此計畫就擺著，也不知道眾城公司有沒有實際運作。不過爆料人士說，柯文哲2022年7月有向李文宗說過，有和黨內人士討論屯田計畫的人事及資金運作，柯文哲還說「我手頭上只有橘子，我會再找其他人」，由此可見屯田計畫已運作許久，並非柯所稱的不知情。