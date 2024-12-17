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成人平台「Fans17」昨（16）日被橋頭地檢署檢方查獲，因在網路上提供未成年性影像，被依違反兒少性剝削條例起訴，蔡孟翰等六人聲押獲准，其中包括爆料公社負責人葉昌圳兄弟檔。爆料公社昨下午發出聲明後，晚間再發文向社員與支持者道歉。爆料公社表示，要向所有關心爆料公社的朋友致上最深的歉意，讓各位擔心了。幾個月前當警方要求協助調查，第一時間就全力配合，協助警方迅速鎖定並逮捕嫌疑人。在警方通知有不法影片存在，便立即下架該影片，爆料公社立場是嚴正譴責任何違法行為，絕不姑息。爆料公社表示，懇請所有關切的民眾給司法單位足夠的空間，讓正義能在公平的程序中展現其原貌。 至於公司負責人的任何可能涉案，不敢迴避，也絕不包庇。如果查明有不法行為，一定會嚴正譴責並採取應有措施。「請放心，我們會繼續扮演社會真相守護者的角色，與你們攜手同行，等待真相大白，還大家一個公道」。據了解，「爆料公社」原本為臉書社團，提供網友爆料使用，後來登記為公司法人後，由葉昌圳掛名代表人，根據經濟部資料，該公司為2017年成立，登記資本額達4200萬元，但被檢察官查出，負責人葉昌圳兄弟檔參與Fans17運作，上傳、下載瀏覽未成年性影像，被列入共犯遭收押，震驚網路圈。