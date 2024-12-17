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▲台灣民意基金會公布民調，63%不認同民進黨團挺韓國戒嚴。（圖／台灣民意基金會提供）

韓國總統尹錫悅12月3日晚間無預警宣布戒嚴，但不久就被國會表決推翻，6小時後宣布解除戒嚴令並撤回軍隊。民進黨立院黨團第一時間卻在社群媒體Threads發文，提到台灣也有類似狀況，疑似支持戒嚴，儘管立即刪文，但仍遭韓國媒體大幅報導，遭解讀為支持韓國戒嚴。在尹錫悅14日遭彈劾解職後，台灣民意基金會今（17）日公布最新民調，63％受訪者認為民進黨團做錯了，僅9.5%認為民進黨沒有錯，民進黨團猶如過街老鼠。台灣民意基金會今日公布「愛國主義、元首外交與立法衝突」民調，當詢問「12 月3 日午夜，民進黨立院黨團發出一則疑似同情南韓總統尹錫悅宣佈戒嚴的貼文，引起國內外關注。一般說來，您覺得民進黨立院黨團這件事是做對了？還是做錯了 ？ 」結果發現：9.5%覺得做對了，63.6%覺得做錯了，15.4%沒意見，11.6%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，只有不到一成的人覺得民進黨立院黨團做對了，六成四覺得做錯了，二成七沒意見、不知道。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，也就是說，近三分之二台灣成年人，對民進黨立院黨團第一時間的因應無法苟同，這傳達了一個清楚的訊息，民進黨立院黨團對這件事情的處理明顯不被台灣主流民意所接受。游盈隆指出，進一步分析發現，絕大多數民進黨支持者（五成二）都認為民進黨立院黨團做錯了，只有一成八覺得做對了，三成一沒意見、不知道。在野黨支持者更是高達八成以上都說民進黨立院黨團做錯了，中性選民也是五成八這麼認為。除此之外，不分性別、年齡、教育程度、省籍族群、職業背景、6都16縣市都一面倒認為民進黨立院黨團做錯了。一時之間，民進黨立院黨團似乎成了過街老鼠，進一步殃及府、院、黨。