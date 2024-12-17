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日本職棒太平洋聯盟強投田中將大，在昨宣布轉戰央聯讀賣巨人後，在今根據日媒《Sponchi Annex》爆料，「太平洋聯盟福岡軟銀鷹當家捕手甲斐拓也，在經過軟銀與巨人的競爭後，將決定轉戰讀賣巨人，甲斐拓也將在近日向外公開此決定。」有關甲斐拓也的合約價碼，《Sponchi Annex》指出，「軟銀在這一個月內都在與甲斐談判，據傳開出4年10億日圓（約新台幣2.1億）的合約，但巨人則是提出總額5年15億日圓（約新台幣3.1億）的合約。」若加盟消息確定，現年32歲的甲斐拓也將是巨人隊史在FA市場中，搶下的最大咖捕手。談到甲斐拓也將到巨人效力，監督阿部慎之助除了多次公開，「期盼甲斐能夠加入巨人軍」，並常在媒體面前給予甲斐拓也高度評價，其中更希望將自己選手時期所穿的10號讓給他。此外甲斐並非單純基於合約考量才離開軟銀，他長期以來他都抱持「希望成為更高層次的捕手」為目標，在經過考量後決定加盟新東家。甲斐拓也在2010年被軟銀在育成選秀會中向中，也曾來過台灣打過冬季聯盟，在2017年站穩一軍腳步，在一軍已經人組殺聞名，讓他擁有「甲斐加農砲」的美名，生涯曾6度拿下金手套獎，3度入選明星賽，在2018年拿下過日本一MVP。