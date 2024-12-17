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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段，根據《鏡週刊》報導，北檢將於下週偵結，目前起訴書已完成逾10萬字超過300頁，將依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等四大罪起訴柯文哲，最重將面臨無期徒刑，若想獲輕判，唯一一條路就是認罪，並下令橘子許芷瑜回台說明一切。《鏡週刊》報導指出，柯文哲涉貪污重罪又有滅證的事實，且橘子許芷瑜又逃亡海外，加上柯文哲還被查到下令主導「屯田計畫」，目標募集20億元，而柯文哲至今卻對相關金流拒不吐實，如此一來，起訴後除了可能被法官裁定續押，還可能重判。據《鏡週刊》報導，柯案偵結起訴名單逾20人，其中主要被告有10名，又分為認罪及不認罪2組，不認罪組包括柯文哲及台北市前副市長彭振聲、柯的帳房李文宗、威京集團主席沈慶京及國民黨台北市議員應曉薇5人，其餘為認罪組，以朱亞虎為首，還有威京集團主管張志澄、應曉薇助理吳順民、木可公司負責人李文娟、都委會執祕邵琇珮等人，罪名為《貪污治罪條例》違背職務行收賄罪、圖利、財產來源不明、侵占公益款、背信與洗錢等6大罪。而不認罪組5人中，又以柯文哲罪責最重，涉及收賄、圖利、侵占公益款及背信等4大罪，刑期為10年起跳至無期徒刑；李文宗涉背信罪、應曉薇涉違背職務收賄及洗錢，2人刑責也是10年以上；彭振聲涉圖利及財產來源不明罪，刑責5年以上；沈慶京涉違背職務行賄罪，刑責1年以上7年以下。