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美股四大指數昨（16）日多數走高，在科技龍頭股接連創高的激勵下，那斯達克指數再創歷史新高，也推動台北股市今（17）日開盤上漲91.67點、來到23131.57點。大盤開盤走高，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.2點、來到250.3點。今日開盤量大強勢個股：世芯-KY、光菱、南亞科、星雲、雲豹能源；開盤量大弱勢個股：尚凡*、達運光電、遠雄、光聖、台揚。權值股走勢不一，權王台積電開盤上漲10元、來到1095元；鴻海開盤震盪，以平盤價182元開出後，數度翻黑；聯發科開盤上漲10元，來到1395元。聯準會在今年最後一次的利率決議將出爐，美股四大指數昨日同步走高，唯獨道瓊指數走跌，下跌110.58點或0.25%，收43717.48點，那斯達克指數上漲247.17點或1.24%，收20173.89點，再創歷史新高，標普500指數上漲22.99點或0.38%，收6074.08點，費半指數上漲106.28點或2.06%，收5256.06點。科技五大天王特斯拉、Google母公司Alphabet、亞馬遜、蘋果均創下新高，Meta上漲0.71%，蘋果上漲1.17%，Alphabet上漲3.60%，微軟上漲0.97%，亞馬遜上漲2.40%。半導體股漲跌互見，博通飆漲11.21%，高通下跌0.40%，應用材料上漲0.035%，德儀下跌1.11%，AMD下跌0.17%，輝達下跌1.68%，美光大漲5.62%。台股ADR漲跌不一，台積電ADR上漲0.61%，日月光ADR上漲1.18%，聯電ADR下跌0.78%，中華電信ADR下跌0.65%。