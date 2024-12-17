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日本職棒除了佐佐木朗西已經正式表態將挑戰大聯盟，其中讀賣巨人35歲強投菅野智之也宣布在休賽期透過FA征戰大聯盟，在今根據巴爾的摩金鶯球團宣布，「將以1年總額1300萬美元（約新台幣4.2億），與菅野智之達成加盟共識」，根據《ESPN》指出目前合約細節尚未透露。菅野智之曾在2017、2018年拿下澤村賞，但在2023年卻陷入低潮，整季14場出賽皆為先發登板，拿下4勝、8敗、防禦率3.36的成績，但在2024賽季東山再起，整季24場出賽均為先發登板，在156.2局投球中，送出111次三振，拿下15勝、3敗、防禦率1.67的成績。金鶯可說是半路殺出的程咬金，日前《The Athletic》記者Jim Bowden就透露，「釀酒人、巨人、洛杉磯天使都對菅野智之產生興趣，且預估合約金額將為至少3年3200萬美元（約新台幣10億）。」金鶯能用這麼便宜的價碼簽下菅野智之可說是物超所值。值得一提，由於菅野智之曾擁有9年職棒經歷，已經是一位不受限制的國際自由球員，與大谷翔平、山本由伸、達比修有一樣，可以自由與大聯盟球隊談判;但佐佐木朗希卻不同，因為他今年才滿23歲，根據日職球員入札規定，未滿25歲或年資不滿6年的話，只能簽訂小聯盟約。