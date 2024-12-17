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76人當家球星Joel Embiid上周面對溜馬時被擊中臉部，退場接受治療，缺戰今(17)日與黃蜂一役外，傷勢報告也出爐，確定因休養缺陣至少一周，意味著Embiid於本季賽程僅過4分之1情況下，就將缺賽超過20場比賽，對目前戰績7勝16敗排名東區第12的76人而言，無疑是雪上加霜。上週六Embiid率隊於主場迎戰溜馬，次節進行到一半，與溜馬後衛Bennedict Mathurin爭搶籃板時被肘擊臉部後退場，後續確定為鼻竇骨折，這已經是Embiid生涯第三次遭逢此傷勢，稍早經過隊醫評估後宣布，將缺陣至少一周。Embiid本季因傷勢打打停停，包含因休賽季左膝開刀修復期，開季連續缺陣9場比賽，直到季中錦標賽才首度出賽對陣尼克，輸球後即高掛免戰牌，後續短暫復出三場後，再度因膝蓋問題停賽7場，本季76人已經進行23場比賽，這位當家球星只為球隊出賽6場。本季76人全隊深陷傷病困擾，如今Embiid再度倒下，後續賽程也對他們不利，21日回到主場再戰黃蜂後，隔(22)日就要飛往克里夫蘭挑戰東區龍頭騎士，兩天後於主場打馬刺後，接著開始連續6場客場之旅，其中包含面對塞爾提克、勇士、國王等勁旅。