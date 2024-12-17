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根據韓聯社(Yonhap)報導，南韓檢方今天(17日)要求遭到彈劾的尹錫悅總統(Yoon Suk Yeol)，在周末前到案接受有關他實施戒嚴的訊問，否則可能面臨被逮捕的命運。尹錫悅14日遭到南韓國會停職，他正面臨檢方，以及由警方、國防部與反貪腐調查人員組成的聯合調查小組，針對他涉嫌叛亂罪進行調查。一旦被定罪，尹錫悅和他的一些核心圈內人士可能面臨終身監禁，甚至死刑。目前尹錫悅仍處於旅行禁令下。韓聯社引述檢方指出，檢察官今天警告尹錫悅，必須在21日前就戒嚴令一案接受訊問，否則可能面臨逮捕。報導指出，這支聯合調查小組16日也要求這位被停職的總統，要在18日現身回答問題，但遭到尹錫悅辦公室拒絕。南韓憲法法院16日已啟動程序，以審理國會通過彈劾尹錫悅的決議，並有大約6個月的時間來決定是否要維持國會對他的彈劾。法院發言人說，法官已暫定在27日舉行首次審前聽證會，而尹錫悅並未被要求出庭。尹錫悅是在3日深夜突襲發布戒嚴令，雖然只維持數小時就在國會反對下解除，但仍造成南韓政治動盪。國會並在14日的第二度表決下通過對他的彈劾案、迫使他即刻停職。一旦憲法法院接受國會的彈劾決議，根據憲法尹錫悅將被免職，南韓必須在60天內舉行總統選舉。目前總統職務由總理韓悳洙(Han Duck-soo)代理。更多中央廣播電臺新聞