近期冷氣團接連來襲，民眾開始注意起家中保暖，尤其睡前手腳冰冷鑽進棉被中又痛苦。對此，臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，冬天來使用熱毯、電暖器怕耗電，其實有3招可以不插電來暖被，不只省電又安全，且還相當環保。

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🟡睡前搖晃棉被

睡前搖一搖棉被，可以使棉被內膽舒張，變得較為蓬鬆的棉被，蓋起來會更加保暖，棉被也要記得適時曬一曬保持乾燥。

🟡床墊上鋪毛毯

在床墊上鋪毛毯，可以鎖住身體的熱能，切記毛茸茸的那一面要貼身，才能有效減少熱能從床墊散失，舒服又保暖。

🟡放熱水袋、不鏽鋼水龜

冬天睡前可以煮一壺熱水，倒進熱水袋或是傳統的不鏽鋼水龜，再用毛巾包好放進被窩裡暖被，不僅溫暖還能重複使用，不插電又環保，但要留意避免「低溫燙傷」，盡量不與人體肌膚直接接觸。

▲（圖／取自「台電電力粉絲團」）
▲冬天睡前可以煮一壺熱水，倒進熱水袋或是傳統的不鏽鋼水龜，再用毛巾包好放進被窩裡暖被，不僅溫暖還能重複使用，不插電又環保。（圖／取自「台電電力粉絲團」）
除了暖被實用技巧，台電也提供另外3項保暖好物，同樣可以不插電抗寒，讓人從頭暖到腳。

🟡「暖暖包」讓雙手不再冷冰冰

天冷手冷握著暖暖包可以讓身體維持溫暖，若是貼身的暖暖包，記得要避免直接接觸皮膚，以及避免長時間使用，避免低溫燙傷。

🟡「保溫瓶」隨時喝暖喉也暖胃

煮好的熱水放進保溫瓶可以不插電保溫，想喝熱水隨時有，也可以搭配快煮壺使用，可說是省電神組合。

🟡「保暖衣飾」上身禦寒又暖身

圍巾、毛帽、手套以及厚外套是低溫天氣裡必備好物，也是保暖最簡單的撇步，天冷時別忘了多添加衣物保暖。

▲受到寒流影響，全台冷颼颼，導致禦寒小物「暖暖包」大缺貨，不過也有網友推薦1神器「懷爐」，大讚「用了3年」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲圍巾、毛帽、手套以及厚外套是低溫天氣裡必備好物，也是保暖最簡單的撇步。（示意圖／取自Pixabay ）

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