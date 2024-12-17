我是廣告 請繼續往下閱讀

▲冬天睡前可以煮一壺熱水，倒進熱水袋或是傳統的不鏽鋼水龜，再用毛巾包好放進被窩裡暖被，不僅溫暖還能重複使用，不插電又環保。（圖／取自「台電電力粉絲團」）

▲圍巾、毛帽、手套以及厚外套是低溫天氣裡必備好物，也是保暖最簡單的撇步。（示意圖／取自Pixabay ）

近期冷氣團接連來襲，民眾開始注意起家中保暖，尤其睡前手腳冰冷鑽進棉被中又痛苦。對此，臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，冬天來使用熱毯、電暖器怕耗電，其實有3招可以不插電來暖被，不只省電又安全，且還相當環保。睡前搖一搖棉被，可以使棉被內膽舒張，變得較為蓬鬆的棉被，蓋起來會更加保暖，棉被也要記得適時曬一曬保持乾燥。在床墊上鋪毛毯，可以鎖住身體的熱能，切記毛茸茸的那一面要貼身，才能有效減少熱能從床墊散失，舒服又保暖。冬天睡前可以煮一壺熱水，倒進熱水袋或是傳統的不鏽鋼水龜，再用毛巾包好放進被窩裡暖被，不僅溫暖還能重複使用，不插電又環保，但要留意避免「低溫燙傷」，盡量不與人體肌膚直接接觸。除了暖被實用技巧，台電也提供另外3項保暖好物，同樣可以不插電抗寒，讓人從頭暖到腳。天冷手冷握著暖暖包可以讓身體維持溫暖，若是貼身的暖暖包，記得要避免直接接觸皮膚，以及避免長時間使用，避免低溫燙傷。煮好的熱水放進保溫瓶可以不插電保溫，想喝熱水隨時有，也可以搭配快煮壺使用，可說是省電神組合。圍巾、毛帽、手套以及厚外套是低溫天氣裡必備好物，也是保暖最簡單的撇步，天冷時別忘了多添加衣物保暖。